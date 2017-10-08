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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Арьен Роббен: мы не сможем обыграть Швецию со счетом 7:0
Полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен считает, что его национальная команда не сможет пробиться на чемпионат мира.
"Нам очень больно. К сожалению, это часть спорта. Победу со счётом 8:0 над белорусами ещё можно представить, но обыграть Швецию со счётом 7:0 мы не сможем. Когда мы услышали, что они забили Люксембургу восемь голов, это было разочарованием", - цитирует Роббена Goal.com.
Сейчас голландцы занимают 3-е место в своей группе с 16 очками, на втором идет сборная Швеции, у которой 19 баллов. При этом разница забитых и пропущенных мячей у шведов составляет 19, а у голландцев – 7.
Таким образом, сборной Голландии в заключительном матче надо обыграть шведов с разницей в 7 мячей.
"Нам очень больно. К сожалению, это часть спорта. Победу со счётом 8:0 над белорусами ещё можно представить, но обыграть Швецию со счётом 7:0 мы не сможем. Когда мы услышали, что они забили Люксембургу восемь голов, это было разочарованием", - цитирует Роббена Goal.com.
Сейчас голландцы занимают 3-е место в своей группе с 16 очками, на втором идет сборная Швеции, у которой 19 баллов. При этом разница забитых и пропущенных мячей у шведов составляет 19, а у голландцев – 7.
Таким образом, сборной Голландии в заключительном матче надо обыграть шведов с разницей в 7 мячей.
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