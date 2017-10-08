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Арьен Роббен: мы не сможем обыграть Швецию со счетом 7:0

Полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен считает, что его национальная команда не сможет пробиться на чемпионат мира.

"Нам очень больно. К сожалению, это часть спорта. Победу со счётом 8:0 над белорусами ещё можно представить, но обыграть Швецию со счётом 7:0 мы не сможем. Когда мы услышали, что они забили Люксембургу восемь голов, это было разочарованием", - цитирует Роббена Goal.com.

Сейчас голландцы занимают 3-е место в своей группе с 16 очками, на втором идет сборная Швеции, у которой 19 баллов. При этом разница забитых и пропущенных мячей у шведов составляет 19, а у голландцев – 7.

Таким образом, сборной Голландии в заключительном матче надо обыграть шведов с разницей в 7 мячей.
Теги: Роббен Сборная Нидерландов Сборная Швеции
Сегодня, 15:02
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№3 Написал: Батька (Сегодня, 15:49) #
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Барса бы с судьями обыграла с любым счётом !
Регистрация: 9.09.2016
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:39) #
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  •  (2)
online

Без Промеса вообще не обыграете - никак.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: ADonskoi (Сегодня, 15:37) #
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После Полтавы шведы крупно не проигрывают.
Регистрация: 17.07.2014
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