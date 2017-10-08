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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Винсент Янссен: если Швеция смогла победить Люксембург 8:0, то и мы можем
Нападающий сборной Голландии Винсент Янссен считает, что его команда может выиграть у Швеции с разницей в 7 мячей, что позволит команде побороться за выход на ЧМ-2018.
"Если выиграем с крупным счётом, то сохраним шансы попасть на ЧМ-2018. Если Швеция смогла победить Люксембург 8:0, то и мы можем. Нельзя терять веру. Надо продолжать идти вперёд и делать всё возможное", - цитирует Янссена NOS.
"Если выиграем с крупным счётом, то сохраним шансы попасть на ЧМ-2018. Если Швеция смогла победить Люксембург 8:0, то и мы можем. Нельзя терять веру. Надо продолжать идти вперёд и делать всё возможное", - цитирует Янссена NOS.
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