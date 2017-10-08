Винсент Янссен: если Швеция смогла победить Люксембург 8:0, то и мы можем

Нападающий сборной Голландии Винсент Янссен считает, что его команда может выиграть у Швеции с разницей в 7 мячей, что позволит команде побороться за выход на ЧМ-2018."Если выиграем с крупным счётом, то сохраним шансы попасть на ЧМ-2018. Если Швеция смогла победить Люксембург 8:0, то и мы можем. Нельзя терять веру. Надо продолжать идти вперёд и делать всё возможное", - цитирует Янссена NOS.