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Александр Зинченко: Шевченко сказал, что у нашей команды есть будущее

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение национальной команды от Хорватии (0:2). Украинская команда пропустит ЧМ-2018.

"В понедельник был своего рода финал для нас. Класс хорватов сказался, они имеют в своем составе высококлассных футболистов, которые могут решить исход эпизода. Два гола "клетчатых" организовали два топ-игрока – Модрич и Ракитич. У всех было подавленное состояние, все повесили головы. Но Андрей Николаевич всех взбодрил, сказал, что у нашей команды есть будущее и мы будем двигаться дальше. Думаю, все будет хорошо у нас", - цитирует Зинченко Footboom.
Теги: Зинченко Шевченко Сборная Украины
Сегодня, 16:41
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№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:34) #
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печальное
Регистрация: 22.09.2009
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:51) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Будущее сборной Украины - это Зинченко. Правда, с этим будущим остаётся только барахтаться в середине отборочных групп.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:47) #
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  •  (1)

ничего хорошего у вас не будет, Шевченко большой оптимист, на одном Ярмоленко далеко не уедешь, Ротань весьма посредственный игрок, остальные - серая масса.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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