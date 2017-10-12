Руководство сборной Украины оставит у руля команды Андрея Шевченко

Федерация футбола Украины не будет увольнять главного тренера сборной Андрея Шевченко и его тренерский штаб, информирует "Футбол 24".Специалист будет работать с командой во время товарищеского матча в ноябре. Другие кандидатуры на пост главного тренера сборной не рассматриваются.