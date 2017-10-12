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Руководство сборной Украины оставит у руля команды Андрея Шевченко

Федерация футбола Украины не будет увольнять главного тренера сборной Андрея Шевченко и его тренерский штаб, информирует "Футбол 24".

Специалист будет работать с командой во время товарищеского матча в ноябре. Другие кандидатуры на пост главного тренера сборной не рассматриваются.

Футбол 24
Теги: Сборная Украины Шевченко
Сегодня, 14:22
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№2 Написал: avnik море (Сегодня, 14:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Логично, так как Шевченко здесь не при делах... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 14:41) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Еще бы! Шевченко и Ко героически решили вопрос с байкотом ЧМ-2018. Они упорно шли к этой цели и смогли его байкотировать не мытьем, так катаньем - катаньем мяча по газону
Регистрация: 23.03.2016
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