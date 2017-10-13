Дик Адвокат: сборная Голландии должна найти хорошего тренера

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат подтвердил, что уйдет из команды в этом году. 70-летний специалист не смог вывести голландцев на ЧМ-2018."Федерация должна найти хорошего тренера на будущее. Я буду работать до товарищеских матчей в ноябре. Хочу сказать, что в сборной мне очень понравилось", – цитирует Адвоката A Bola.