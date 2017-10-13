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Дик Адвокат: сборная Голландии должна найти хорошего тренера

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат подтвердил, что уйдет из команды в этом году. 70-летний специалист не смог вывести голландцев на ЧМ-2018.

"Федерация должна найти хорошего тренера на будущее. Я буду работать до товарищеских матчей в ноябре. Хочу сказать, что в сборной мне очень понравилось", – цитирует Адвоката A Bola.
Теги: Адвокат Сборная Голландии
Сегодня, 08:58
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:05) #
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на себя намекнул?) вообще при нем результаты хорошие были, поздно его поставили


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
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