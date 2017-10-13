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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Воронин: сборную России критикуют? Она уже к этому привыкла
Тренер-селекционер сборной Украины Андрей Воронин считает, что сборная России должна была обыгрывать Иран (1:1) в товарищеском матче.
– Видели матч России с Ираном?
– Только обзор. Вашу команду критикуют? Она уже к этому привыкла. Могу лишь сказать, что Россия обязана легко обыгрывать Иран. Тем более – вы хозяева чемпионата мира, а Иран – точно не топовая сборная.
– В целом, какое впечатление производит сборная Станислава Черчесова?
– Нельзя сравнивать официальные матчи с товарищескими – разные мотивации. Поэтому о силе команды судить сложно.
– А если говорить о результатах контрольных матчей?
– Корейцы забили четыре гола и проиграли – 2:4. Это сильно (смеется). Проблемы у сборной есть, но я не могу их обсуждать – тренерам виднее, - передает слова Воронина "СЭ".
– Видели матч России с Ираном?
– Только обзор. Вашу команду критикуют? Она уже к этому привыкла. Могу лишь сказать, что Россия обязана легко обыгрывать Иран. Тем более – вы хозяева чемпионата мира, а Иран – точно не топовая сборная.
– В целом, какое впечатление производит сборная Станислава Черчесова?
– Нельзя сравнивать официальные матчи с товарищескими – разные мотивации. Поэтому о силе команды судить сложно.
– А если говорить о результатах контрольных матчей?
– Корейцы забили четыре гола и проиграли – 2:4. Это сильно (смеется). Проблемы у сборной есть, но я не могу их обсуждать – тренерам виднее, - передает слова Воронина "СЭ".
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