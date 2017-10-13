Максимилиан Проничев стал игроком берлинской "Герты"

Бывший нападающий "Зенита" Максимилиан Проничев продолжит карьеру в "Герте"."Хочу всем большое спасибо сказать за эти два замечательных года, которые я провел в футбольном клубе "Зенит". Всем тренерам, руководству и персоналу. Мне было очень приятно работать с вами.Сейчас начинается мой новый этап в "Герте". Я рад новому вызову и надеюсь на удачное выступление в составе "Герты", — написал Проничев в инстаграме.