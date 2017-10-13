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Максимилиан Проничев стал игроком берлинской "Герты"

Бывший нападающий "Зенита" Максимилиан Проничев продолжит карьеру в "Герте".

"Хочу всем большое спасибо сказать за эти два замечательных года, которые я провел в футбольном клубе "Зенит". Всем тренерам, руководству и персоналу. Мне было очень приятно работать с вами.

Сейчас начинается мой новый этап в "Герте". Я рад новому вызову и надеюсь на удачное выступление в составе "Герты", — написал Проничев в инстаграме.

Ein gro?es Dankesch?n an die Trainer, Betreuer und alle anderen Beteiligten von Zenit St.Petersburg. Es waren zwei lehrreiche Jahre und daf?r bin ich sehr dankbar. Nat?rlich auch noch vielen dank an alle die mich bei Schalke 04 begleitet haben. Jetzt beginnt ein neues Kapitel bei Hertha BSC und ich freue mich auf die kommende Herausforderung ???? Хочу всем большое спасибо сказать за эти 2 замечательных года всем тренерам, руководству и персоналу, которые я провёл в футбольном клубе «Зенит»!!! Мне было очень приятно работать с вами! И большое спасибо Шальке 04 за проведённый с вами год . Сейчас начинается мой новый этап в Герте ! Я рад новому вызову и надеюсь на удачное выступление в составе Герты ???? #russia#saintpetersburg #zenit#great#time#germany#thankyou#berlin#herthabsc#backtotheroots#home#football#focus#new#chapter#MP#gr??e#aus#berlin

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Теги: Проничев Герта
Сегодня, 21:31
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