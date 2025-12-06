Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
14:00
РубинНе начат
Спартак
16:45
ДинамоНе начат
Зенит
19:30
АкронНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
15:30
АрсеналНе начат
Эвертон
18:00
Ноттингем ФорестНе начат
Борнмут
18:00
ЧелсиНе начат
Ньюкасл
18:00
БернлиНе начат
Манчестер Сити
18:00
СандерлендНе начат
Тоттенхэм
18:00
БрентфордНе начат
Лидс
20:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
ХетафеНе начат
Алавес
18:15
Реал СосьедадНе начат
Бетис
20:30
БарселонаНе начат
Атлетик
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сассуоло
17:00
ФиорентинаНе начат
Интер
20:00
КомоНе начат
Верона
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
ФрайбургНе начат
Вольфсбург
17:30
УнионНе начат
Аугсбург
17:30
БайерНе начат
Штутгарт
17:30
БаварияНе начат
Кельн
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
РБ Лейпциг
20:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нант
19:00
ЛансНе начат
Тулуза
21:00
СтрасбургНе начат
ПСЖ
23:05
РеннНе начат

Главный тренер "Ахмата" подвел итоги первой части сезона

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался об окончании осенней части чемпионата России.
Фото: ФК "Ахмат"
"Могли лучше, но не будем Бога винить. Свои 22 очка мы набрали. Надо проанализировать, почему мы набрали их меньше, чем хотели. Но были матчи, где мы могли и выиграть, и проиграть. Очки посчитаем окончательно уже весной, после окончания сезона", – приводит слова Черчесова пресс-служба "Ахмата".

Первая часть сезона-2025/26 для команды Черчесова завершилась победой над "Оренбургом". Матч 18-го тура чемпионата России закончился со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Эгаш Касинтура, забив мяч на 71-й минуте.

"Ахмат" довел количество набранных очков до 22. На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Оренбург" идет на 14-м месте с 12 очками. Лидером чемпионата остается "Краснодар", в активе которого 37 очков после 17-ти туров РПЛ.

