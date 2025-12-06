"Могли лучше, но не будем Бога винить. Свои 22 очка мы набрали. Надо проанализировать, почему мы набрали их меньше, чем хотели. Но были матчи, где мы могли и выиграть, и проиграть. Очки посчитаем окончательно уже весной, после окончания сезона", – приводит слова Черчесова пресс-служба "Ахмата".
Первая часть сезона-2025/26 для команды Черчесова завершилась победой над "Оренбургом". Матч 18-го тура чемпионата России закончился со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Эгаш Касинтура, забив мяч на 71-й минуте.
"Ахмат" довел количество набранных очков до 22. На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Оренбург" идет на 14-м месте с 12 очками. Лидером чемпионата остается "Краснодар", в активе которого 37 очков после 17-ти туров РПЛ.
Главный тренер "Ахмата" подвел итоги первой части сезона
Фото: ФК "Ахмат"