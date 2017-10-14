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Андрей Семенов: судья не поставил в ворота "Спартака" железный 11-метровый

Защитник "Ахмата" Андрей Семёнов поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ со "Спартаком" (1:2).

"Спартак" реализовал свои моменты, а мы - нет. В принципе, играли достойно. О судействе говорить не хочу. В последних играх мне вообще не нравится, как нас судят. Но обращать на это внимание… Мы играем дома, на своём поле, и при своих болельщиках всё равно нужно было выигрывать. Допускаем какие-то грубые ошибки и пропускаем из-за них голы. Должны были набирать хотя бы очко, но, к сожалению, фортуна сейчас не на нашей стороне. Будем работать.

Спорные карточки? Арбитр одинаковые моменты трактовал совсем по-разному. Если наши руки он постоянно свистел, то чужие никогда не замечал. Можно вспомнить фол, за который мне дали жёлтую карточку. Там ничего грубого не было, я просто играл с оппонентом и чуть попал. Судья сначала не даёт карточку, футболист "Спартака" на него набегает, начинает что-то говорить, и после этого арбитр показывает "горчичник". Очень непоследовательно.

Мне кажется, в пользу "Ахмата" должны были назначить второй пенальти. Нашего игрока просто сбили в штрафной. Считаю, что это железный 11-метровый, и если бы его назначили, то игра бы складывалась совсем по-другому", — передает слова Семёнова "Чемпионат".
Теги: Семенов Ахмат Спартак
Сегодня, 09:24
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6
(3)
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 09:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
клоун! если бы судья был посмелее, Семенов не доиграл бы матч, удаление заслужил


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№5 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 09:34) #
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  •  (0)
online

Надо было свои забивать, а не по перекладинам хреначить.. А теперь нечего сопли жевать.
Регистрация: 6.10.2009
№4 Написал: lisenok Иваново (Сегодня, 09:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
АНДРЕЙ СЕМЕНОВ: СУДЬЯ НЕ ПОСТАВИЛ В ВОРОТА "СПАРТАКА" ЖЕЛЕЗНЫЙ 11-МЕТРОВЫЙ

Да не один! Сколько раз вы валились как подкошенные при любом контакте!
Регистрация: 21.08.2012
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:32) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
пичалька cry


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 09:29) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Судья продажная козёл?
Скажи спасибо, что вам еще три не вхерачили. Спасибо нашей полузащите, которая разучилась отдавать последний пас.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 09:29) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
или 2 пенальти еще..и удаления Спартаковцев)
Регистрация: 3.11.2016
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