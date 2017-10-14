Не заметив потери бойцов. ЦСКА без половины основы победил в Краснодаре

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:22
Кирилл Панченко: первый реабилитационный период завершен, теперь все на стадион болеть за "Динамо"
Кирилл Панченко: первый реабилитационный период завершен, теперь все на стадион болеть за "Динамо"
18:26
"Урал" одержал победу над "Анжи" (7)
"Урал" одержал победу над "Анжи" (7)
17:38
Валерий Есипов: Киреев получил перелом лодыжки. Как вы считаете, что должен был сделать судья?
Валерий Есипов: Киреев получил перелом лодыжки. Как вы считаете, что должен был сделать судья?
17:32
В чемпионате Перу будет сделан перерыв, чтобы сборная могла подготовиться к стыкам за попадание на ЧМ-2018
В чемпионате Перу будет сделан перерыв, чтобы сборная могла подготовиться к стыкам за попадание на ЧМ-2018
17:24
Данил Кленкин: В последних играх нам не везет, не хватает концентрации в заключительных моментах
Данил Кленкин: В последних играх нам не везет, не хватает концентрации в заключительных моментах
16:12
ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения (1)
ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения (1)
15:47
Дмитрий Комбаров: даже не мог представить, что проведу 200 матчей в футболке "Спартака" (фото) (12)
Дмитрий Комбаров: даже не мог представить, что проведу 200 матчей в футболке "Спартака" (фото) (12)
15:09
Винченцо Монтелла: хотел бы стать лучше Спаллетти, но предпочел бы, чтобы волосы у меня остались (1)
Винченцо Монтелла: хотел бы стать лучше Спаллетти, но предпочел бы, чтобы волосы у меня остались (1)
Не заметив потери бойцов. ЦСКА без половины основы победил в Краснодаре
Кадровые проблемы вице-чемпионов России вкупе с домашним полем делали «Краснодар» фаворитом противостояния конкурентов, но даже такой ЦСКА команда Игоря Шалимова оказалась не в состоянии обыграть. Rusfootball.info – о главном и самом зрелищном матче тура.
Без полузащиты
Состав ЦСКА на игру выглядел очень прискорбно и вызывал желание занести букмекерам на победу «Краснодара». Гончаренко был лишён всех трёх основных полузащитников, двух основных центральных (хотя не факт, что Васин сейчас намного круче Набабкина даже в центре). В нападение тренер отправил Оланаре, что гарантировало «косяки» впереди.
Но поначалу о шкафоподобном форварде вспоминать не приходилось: уже на 3-й минуте Вандерсон и Классон разыграли техничную комбинацию, завершившуюся ударом последнего. Если верить скриншоту, выложенному комментатором Романом Гутцайтом, ЦСКА сделал 14 точных передач за 12 минут игры. Команда то ли не собиралась упираться в центре, то ли начисто его проиграла, поэтому для начала надо было просто отбиться.
Лучшая защита в нападении
После того, как стартовый эмоциональный натиск «Краснодара» завершился, выяснилось, что оборону ЦСКА даже без Василия и Васина вскрыть тяжеловато. «Краснодару» не хватало либо скорости, либо техники при увеличении скорости комбинаций. Не особо оправдывал себя выход Ристича, смотревшегося бледнее остальной группы атаки.
Её прима Фёдор Смолова, кстати говоря, частенько сваливался на левый полуфланг и отходил в глубину. Это так же свидетельствовало, что не всё идёт по плану Шалимова. Хотя, конечно, главным образом об этом сигнализировало количество опасных моментов.
ЦСКА делал ставку на быстрый переход из обороны в атаку, но убегать с Оланаре, который смотрел за танцами Витиньо и никак не мог открыться, оказалось непросто. Полузащитники, занимавшиеся разрушением, подключаться не успевали.
Первую позиционную атаку с переводом мяча по бровкам ЦСКА провёл лишь во второй половине тайма, но именно из такой ситуации и забил. Фернандес переводом нашёл Алексея Березуцкого, который показал, как помогает адекватная оценка своих возможностей. Пока Витиньо сотоварищи по полчаса готовили удар, Алексей, не рискуя потерей при обработке, врезал сразу и благодаря помощи Шишкина открыл счёт.
1-й тайм сложился для ЦСКА просто идеально: не имея намёка на территориальное преимущество, гости сковали фаворита и забили ему, что обычно бьёт по «Краснодару» очень больно.
Новый вихрь
Шалимов сменил Ристича уже в перерыве, а уже через 5 минут после оного Жоаозиньо едва не оправдал решение тренера. После его подачи Классон оказался на расстрельной позиции, но свою фамилию опозорил. ЦСКА как-то не придал значения тревожному звонку и следом допустил (Кучаев совершал сегодня много ошибок) выход Смолова 1 в 1 – Фёдор наконец сыграл правильно, однако пробил доступно для Акинфеева. Игра вообще пошла без центра поля, ведь в ответной атаке уже Витиньо бил с угла вратарской. Удивительно, что ЦСКА не стал «парковать автобус». Команда зачем-то давала играть сопернику и пыталась играть сама, что приятно. Даже Оланаре, несмотря на постоянные неточные удары, был живым и не смотрелся инородным телом, которое тупо болит.
Терпение и выпады
Примерно по такой схеме ЦСКА был вынужден провести последние 10-15 минут, когда «Краснодар» включил обороты и страсть, отправил в чужую штрафную Гранквиста, а направо – как всегда разрывающего, но не результативного Лаборде. При затяжном навале неминуемы были контрвыпады «армейцев», но Витиньо сегодня порол всё и в плане ударов, и в принятии решений о передаче. Потому ЦСКА предстояла очень нервная концовка.
В этой мясорубке прокрутились и Хосонов, и Гордюшенко, и уже опытный на их фоне Жамалетдинов. Смолов вечно не успевал к мячу, куча ударом не дошла до ворот, а все добравшиеся до них угрозы ликвидировал Акинфеев, который провёл отличный матч.
Насколько круто сделал свою работу арбитр Мешков – Сергей Галицкий ещё проверит. У владельца «Краснодара» точно обострится желание закупить систему видеоповторов, о которой писали на этой неделе, после эпизода с рукой (?) Натхо, который толково так ни разу и не повторили.
Пожалуй, «Краснодар» наиграл на ничью, но виноват в своих бедах сам. Когда надо было гасить и включать скорости и страсть из концовки, хозяева дали поднять голову сопернику, который был растерян без половины основного состава на первых минутах. ЦСКА, конечно, не обошёлся без везения, но при таких самоотдаче и борьбе должна же судьба была предоставить хоть какую-то компенсацию за эпидемию травм.
"Краснодар": Синицын, Шишкин (Лаборде, 73), Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Вандерсон, Ристич (Жоаозиньо, 46), Смолов.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Натхо, Миланов, Кучаев (Хосонов, 73), Витиньо (Гордюшенко, 89), Оланаре (Жамалетдинов, 67).
Предупреждения: Натхо, 54, Газинский, 75, Смолов, 85
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Без полузащиты
Состав ЦСКА на игру выглядел очень прискорбно и вызывал желание занести букмекерам на победу «Краснодара». Гончаренко был лишён всех трёх основных полузащитников, двух основных центральных (хотя не факт, что Васин сейчас намного круче Набабкина даже в центре). В нападение тренер отправил Оланаре, что гарантировало «косяки» впереди.
Но поначалу о шкафоподобном форварде вспоминать не приходилось: уже на 3-й минуте Вандерсон и Классон разыграли техничную комбинацию, завершившуюся ударом последнего. Если верить скриншоту, выложенному комментатором Романом Гутцайтом, ЦСКА сделал 14 точных передач за 12 минут игры. Команда то ли не собиралась упираться в центре, то ли начисто его проиграла, поэтому для начала надо было просто отбиться.
Лучшая защита в нападении
После того, как стартовый эмоциональный натиск «Краснодара» завершился, выяснилось, что оборону ЦСКА даже без Василия и Васина вскрыть тяжеловато. «Краснодару» не хватало либо скорости, либо техники при увеличении скорости комбинаций. Не особо оправдывал себя выход Ристича, смотревшегося бледнее остальной группы атаки.
Её прима Фёдор Смолова, кстати говоря, частенько сваливался на левый полуфланг и отходил в глубину. Это так же свидетельствовало, что не всё идёт по плану Шалимова. Хотя, конечно, главным образом об этом сигнализировало количество опасных моментов.
ЦСКА делал ставку на быстрый переход из обороны в атаку, но убегать с Оланаре, который смотрел за танцами Витиньо и никак не мог открыться, оказалось непросто. Полузащитники, занимавшиеся разрушением, подключаться не успевали.
Первую позиционную атаку с переводом мяча по бровкам ЦСКА провёл лишь во второй половине тайма, но именно из такой ситуации и забил. Фернандес переводом нашёл Алексея Березуцкого, который показал, как помогает адекватная оценка своих возможностей. Пока Витиньо сотоварищи по полчаса готовили удар, Алексей, не рискуя потерей при обработке, врезал сразу и благодаря помощи Шишкина открыл счёт.
1-й тайм сложился для ЦСКА просто идеально: не имея намёка на территориальное преимущество, гости сковали фаворита и забили ему, что обычно бьёт по «Краснодару» очень больно.
Новый вихрь
Шалимов сменил Ристича уже в перерыве, а уже через 5 минут после оного Жоаозиньо едва не оправдал решение тренера. После его подачи Классон оказался на расстрельной позиции, но свою фамилию опозорил. ЦСКА как-то не придал значения тревожному звонку и следом допустил (Кучаев совершал сегодня много ошибок) выход Смолова 1 в 1 – Фёдор наконец сыграл правильно, однако пробил доступно для Акинфеева. Игра вообще пошла без центра поля, ведь в ответной атаке уже Витиньо бил с угла вратарской. Удивительно, что ЦСКА не стал «парковать автобус». Команда зачем-то давала играть сопернику и пыталась играть сама, что приятно. Даже Оланаре, несмотря на постоянные неточные удары, был живым и не смотрелся инородным телом, которое тупо болит.
Терпение и выпады
Примерно по такой схеме ЦСКА был вынужден провести последние 10-15 минут, когда «Краснодар» включил обороты и страсть, отправил в чужую штрафную Гранквиста, а направо – как всегда разрывающего, но не результативного Лаборде. При затяжном навале неминуемы были контрвыпады «армейцев», но Витиньо сегодня порол всё и в плане ударов, и в принятии решений о передаче. Потому ЦСКА предстояла очень нервная концовка.
В этой мясорубке прокрутились и Хосонов, и Гордюшенко, и уже опытный на их фоне Жамалетдинов. Смолов вечно не успевал к мячу, куча ударом не дошла до ворот, а все добравшиеся до них угрозы ликвидировал Акинфеев, который провёл отличный матч.
Насколько круто сделал свою работу арбитр Мешков – Сергей Галицкий ещё проверит. У владельца «Краснодара» точно обострится желание закупить систему видеоповторов, о которой писали на этой неделе, после эпизода с рукой (?) Натхо, который толково так ни разу и не повторили.
Пожалуй, «Краснодар» наиграл на ничью, но виноват в своих бедах сам. Когда надо было гасить и включать скорости и страсть из концовки, хозяева дали поднять голову сопернику, который был растерян без половины основного состава на первых минутах. ЦСКА, конечно, не обошёлся без везения, но при таких самоотдаче и борьбе должна же судьба была предоставить хоть какую-то компенсацию за эпидемию травм.
Чемпионат России
13 тур
"Краснодар" - ЦСКА 0:1
Голы: Березуцкий, 38
13 тур
"Краснодар" - ЦСКА 0:1
Голы: Березуцкий, 38
"Краснодар": Синицын, Шишкин (Лаборде, 73), Гранквист, Грицаенко, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Вандерсон, Ристич (Жоаозиньо, 46), Смолов.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Натхо, Миланов, Кучаев (Хосонов, 73), Витиньо (Гордюшенко, 89), Оланаре (Жамалетдинов, 67).
Предупреждения: Натхо, 54, Газинский, 75, Смолов, 85
Роман Гуськов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.