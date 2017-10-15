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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит" на своем поле уступил тульскому "Арсеналу"
В матче 13-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" на стадионе "Крестовский" одержал победу над "Зенитом".
Чемпионат России
13 тур
"Зенит" - "Арсенал" 0:1
Гол: Кангва, 73.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Кришито, Смольников, Мевля, Шатов (Дзюба, 46), Ерохин (Полоз, 81), Кузяев (Паредес, 64), Краневиттер, Кокорин, Дриусси.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес (Григалава, 79), Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Чаушич (Максимов, 87), Шевченко (Хагуш, 63), Кангва.
Предупреждения: Чаушич, 37, Сунзу, 53, Паредес, 77, Габулов, 90+3.
Чемпионат России
13 тур
"Зенит" - "Арсенал" 0:1
Гол: Кангва, 73.
"Зенит": Лунёв, Иванович, Кришито, Смольников, Мевля, Шатов (Дзюба, 46), Ерохин (Полоз, 81), Кузяев (Паредес, 64), Краневиттер, Кокорин, Дриусси.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес (Григалава, 79), Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Чаушич (Максимов, 87), Шевченко (Хагуш, 63), Кангва.
Предупреждения: Чаушич, 37, Сунзу, 53, Паредес, 77, Габулов, 90+3.
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