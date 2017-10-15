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"Зенит" на своем поле уступил тульскому "Арсеналу"

В матче 13-го тура чемпионата России тульский "Арсенал" на стадионе "Крестовский" одержал победу над "Зенитом".

Чемпионат России

13 тур

"Зенит" - "Арсенал" 0:1

Гол: Кангва, 73.

"Зенит": Лунёв, Иванович, Кришито, Смольников, Мевля, Шатов (Дзюба, 46), Ерохин (Полоз, 81), Кузяев (Паредес, 64), Краневиттер, Кокорин, Дриусси.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес (Григалава, 79), Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Чаушич (Максимов, 87), Шевченко (Хагуш, 63), Кангва.

Предупреждения: Чаушич, 37, Сунзу, 53, Паредес, 77, Габулов, 90+3.
Теги: Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 20:52
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№40 Написал: Tokio581 (Сегодня, 21:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Арсенал с победой. Зениту холодный душ полезен
Регистрация: 18.04.2016
№39 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ZeArt
Не понимаю почему такие провальные матчи против слабых команд.Это уже не в первый раз.Столько качественных игроков купили.Уступать на своем поле Арсеналу совсем негоже.Тулякам повезло конечно поймали нас на контратаке.В общем позор вместо отрыва обостряем ситуацию в преддверии двух тяжелый матчей.


А сколько качественных игроков купили?
Регистрация: 12.02.2013
№38 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 21:00) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Уже сейчас можно поздравить шлю.у с непопаданием на домашний чм. Ты это заслужил!!!!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№37 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:00) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот это я молодец( смотри мой последние комменты) .. Окуенно просто..

А теперь все дружно
Раз, два, три зенитушка С_О_С_И!!

Всех с первым бомжеепом.. Задел пошел.. Коленки и очко и петушил миллера и
фурсы жим жим.. Без судеек просто пшик и это при поддержке 55000 бомжей.. Все они сглотнули знатно..


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№36 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:00) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
шлюба опять феерил, даже забил laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№35 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 20:59) #
  • +3
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online

Арсенал с выездной победой!!!
Нихрена себе...
У нас чемпионат...однако!
Регистрация: 7.05.2010
№34 Написал: Tokio581 (Сегодня, 20:59) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mustang
догнать и перегнать это гавно запитерское

Соси уебок
Регистрация: 18.04.2016
№33 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 20:58) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
бомжи сыграли на красно-белой флейте laughing
Регистрация: 24.11.2008
№32 Написал: Glucco Prim (Сегодня, 20:58) #
  • +2
  •  (4)
online

с небес на землю
Регистрация: 7.03.2008
№31 Написал: ZeArt (Сегодня, 20:57) #
  • +1
  •  (3)
online

Не понимаю почему такие провальные матчи против слабых команд.Это уже не в первый раз.Столько качественных игроков купили.Уступать на своем поле Арсеналу совсем негоже.Тулякам повезло конечно поймали нас на контратаке.В общем позор вместо отрыва обостряем ситуацию в преддверии двух тяжелый матчей.
Регистрация: 15.07.2017
№30 Написал: trent (Сегодня, 20:57) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
зачётный бомжеёёпп, выходные удались..


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№29 Написал: Бриг (Сегодня, 20:57) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Зенит забил два гола и проиграл, Арсенал забил один, но выиграл..
P.S.Шалимова до зимы в отставку не отправят..крутая отмаза есть..Манчини тож Арсеналу проиграл...
Регистрация: 21.11.2016
№28 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:57) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну не ожидал я если честно,что бомжи проиграют,но спасибо Комбарову он подарил нам праздник, да и брат тоже обрадуется.Следующий матч будет заруба,буду болеть за коней,надеюсь что они не проиграют политпроекту.
Регистрация: 12.02.2013
№27 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 20:57) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ROCKER
Что это было?

Сдается мне, джентльмены... (с)


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КР - последняя надежда спартака
Регистрация: 12.08.2012
№26 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 20:57) #
  • +8
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
54000 зрителей1......"лазурная" форма..дриуссси...плесень..пашка-задница...

АРСЕНАЛ с ПОБЕДОЙ!!
Регистрация: 6.09.2013
№25 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:56) #
  • +4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дубль и основа Зенита,была чпокнута Арсеналом.При чем абсолютно по делу.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№24 Написал: rusll (Сегодня, 20:56) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: ROCKER
Что это было?

не все коту творог, можно и еб@лом об порог!
Арсенал с победой!
Регистрация: 2.03.2017
№23 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:56) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот вам урок бомжикам, которые вчера горлянку рвали за цска,потому как болеть нужно так как выгодно твоему клубу,вы же так хотели чтобы они поднялись,я предупреждал что они еще и на дурака чемпионами станут,а вы полируйте дальше))Поэтому у вас только один шанс в очной встрече порвать в хлам коников,иначе расформируют к чертовой бабушке.
Регистрация: 3.08.2016
№22 Написал: БОЦМАН СОЧИ city (Сегодня, 20:56) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Просто и красиво,на классе?Арсенал с победой!
Регистрация: 11.02.2011
№21 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:56) #
  • +2
  •  (6)
online

да, прошлый чемпионат был прямо АПЛ Англии, если сравнивать с убогим нынешнем чемпионатом
Регистрация: 20.04.2016
№20 Написал: Capptain (Сегодня, 20:56) #
  • -7
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
ради интриги пришлось проиграть спартаковской проститутке
позор!


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заправился на лукойле - помог спартаку
а насчет газа скажу одно - его и свинья пускает
Регистрация: 22.11.2012
№19 Написал: seryu Москва (Сегодня, 20:56) #
  • +4
  •  (8)
online

Туляков с победой !
Результатом удовлетворён.
Регистрация: 17.03.2009
№18 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:56) #
  • +2
  •  (2)
online

Чемпионат начнётся весной..
Регистрация: 22.11.2014
№17 Написал: mustang (Сегодня, 20:56) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
догнать и перегнать это гавно запитерское
Регистрация: 23.12.2015
№16 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:56) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы туляки, не побрезговали, выебли бомжей smile


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№15 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:55) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
наверное результат по делу игры не было совсем. и думаю с защитой манчини не угадал. мевля и иванович не очень смотрелись


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№14 Написал: vlees: (Сегодня, 20:55) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
запела душа,всю страну с праздником )
Регистрация: 5.08.2017
№13 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 20:55) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
-8 от бомжей. Игра продолжается!)


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№12 Написал: Alter ego (Сегодня, 20:55) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Увы! Не настроились видать
Регистрация: 17.05.2017
№11 Написал: avnik море (Сегодня, 20:55) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
- Забил бомжей я в пушку туго!
Браво Божевич! Браво Арсенал!
С нормальными судьями тяжело побеждать? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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