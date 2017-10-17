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Дмитрий Сенников: у "Спартака" есть хорошие шансы сыграть с "Севильей" вничью

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» - «Севилья» (Испания) в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал, что поможет чемпиону России добиться успеха в игре с одной из ведущих команд чемпионата Испании.

- «Севилья» на днях уступила в чемпионате Испании «Атлетик Бильбао» (0:1). В чем слабые стороны соперника «Спартака»?

- Надо смотреть на этот вопрос с другого ракурса. Самое главное — подойти к этому матчу со всей серьезностью. Ничья с «Ливерпулем», конечно же, отличный результат, но мы видели, какие у «Спартака» есть проблемы — нужно этого избежать. «Севилья» - команда, которая умеет наказывать за ошибки. Мы видели, что в матче с этим соперником очень тяжело пришлось «Ливерпулю». Казалось бы, англичане играли дома, это должно было стать их преимуществом, но встреча более удачно сложилась для «Севильи».

- Как спартаковцам надо сыграть против испанской команды?

- Прежде всего, настрой у них должен быть, как на матч с «Ливерпулем». И такая же самоотдача. Самое важное - исключить те не вынужденные ошибки, которые были у «Спартака» в последнее время: потерю мяча на своей половине поля, например. И тогда красно-белых будет обыграть не так-то просто. Сейчас выздоровели Промес и Глушаков, и они, конечно, должны усилить команду. Как закончится этот матч? Сложно сказать. Но думаю, что у «Спартака» есть хорошие шансы сыграть вничью.

- После ничьей с «Ливерпулем» многие начали думать о том, что красно-белым по силам выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя до этой игры к будущему команды в этом турнире относились скептически. Есть ли у «Спартака» шанс занять в группе место выше третьего?

- Думаю, да. Всегда есть возможность. Сейчас две игры с «Севильей» станут во многом ключевыми. Как минимум нужно не уступить им в очковом балансе. А там уже будет решающая игра с «Ливерпулем». И самое главное - выигрывать у «Марибора» дома.

- Исход параллельного матча между «Ливерпулем» и «Марибором» сомнений не вызывает? Или словенская команда способна преподнести сюрприз?

- Мое мнение, тут все очевидно. Думаю, все те моменты, которые «Ливерпуль» не смог реализовать в прошедшем туре чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:0), в предстоящем матче он обязательно реализует. Как минимум три-четыре мяча «Ливерпуль» должен забить.
Теги: Сенников Спартак
Сегодня, 08:06
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