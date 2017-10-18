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Нолито: в чем нас "Спартак" превзошел, так это в эффективности

Нападающий "Севильи" Нолито прокомментировал крупное поражения от "Спартака" в матче Лиги чемпионов (1:5).

"Игра получилась тяжёлой, но мы не были так плохи, как можно подумать, глядя на итоговый счёт. Старались играть в свой футбол, создавали остроту у чужих ворот, в начале второго тайма имели ощутимое преимущество. Единственное, чего не хватило, – это второго забитого мяча.

В чём нас "Спартак" превзошёл, так это в эффективности – он свои моменты реализовал, а мы – нет. Такие вещи часто происходят в футболе – не стоит зацикливаться на поражении.

Впереди длинный и тяжёлый сезон, много игр. Важно оставаться единой командой, сохранять веру в себя и двигаться дальше. Уже в субботу нас ждёт не менее сложная игра в Валенсии – нужно побыстрее переключиться на неё", – передает слова Нолито "Чемпионат".
Теги: Нолито Севилья Спартак
Сегодня, 08:31
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