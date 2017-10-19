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Ивица Олич вернулся в сборную Хорватии

Экс-форвард ЦСКА Ивица Олич будет выполнять обязанности помощника главного тренера Златко Далича в сборной Хорватии, информирует официальный сайт Хорватского футбольного союза.

"Большая честь вернуться в сборную, на сей раз в новой роли. Благодарю Далича за доверие, – сказал Олич.
Теги: Олич Сборная Хорватии
Сегодня, 14:41
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