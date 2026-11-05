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Представители Батракова ведут переговоры с "Галатасараем" о новой сумме отступных

Как стало известно Rusfootball.info, представители Алексея Батракова действительно ведут переговоры с "Галатасараем" по поводу изменения суммы отступных.
Фото: Getty Images
Сейчас эта сумма составляет 55 млн евро. Сторона игрока получила цифры и сейчас обдумывает предложенный вариант.

Алексей Батраков перешёл из "Локомотива" в "Галатасарай" в конце лета. На счету россиянина 12 матчей, 5 голов и 3 результативные передачи за турецкий клуб. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость хавбека в 28 миллионов евро.

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