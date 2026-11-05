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"Кайрат" не проиграл клубу Серии А в Лиге конференций

"Кайрат" сыграл вничью с "Аталантой" в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций.
УЕФА
Встреча в Бергамо завершилась со счётом 1:1.

Казахстанский клуб вышел вперёд на 53-й минуте благодаря голу Марка Гуаля. Однако удержать преимущество гостям не удалось: на 82-й минуте Никола Крстович сравнял счёт и принёс итальянской команде ничью.

Лига конференций

Общий этап. 3 тур

Голы: Крстович, 82 - Гуаль, 53.

"Аталанта": Карнезекки, Бернаскони (Дзаппакоста, 74), Обрич, Скальвини, Иделе, Пашалич, Элмаз, Роу (Залевски, 58), Самарджич (де Кетеларе, 58), Сулемана (Эдерсон, 46), Скамакка (Крстович, 67).

"Кайрат": Анарбеков, Луиш Мата, Мрынский, Касабулат, Мартынович, Широбоков, Оксанен, Мендонса, Туякбаев (Юккола, 63), Гуаль (Тапалов, 74), Фильо (Бекболат, 63).

Предупреждения: Мендонса, 20, Сулемана, 27, Обрич, 39, Скамакка, 57.

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