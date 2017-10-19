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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Никита Симонян: важно, чтобы у "Спартака" не было эйфории после разгрома "Севильи"
Первый вице-президент РФС Никита Симонян высказался после победы "Спартака" над "Севильей" (5:1).
"Матч для красно-белых мог сложиться и по-другому, не выбей во втором тайме мяч Комбаров с линии спартаковских ворот. Хорошо, что испанцы не сумели забить в том эпизоде. "Спартак" же блестяще реализовал свои моменты. Нельзя не отметить Промеса, который дважды забил и отдал голевой пас.
Важно, чтобы в команде не было эйфории. Скоро встреча с "Амкаром" в чемпионате России, и если вдруг "Спартак" потерпит неудачу, то успех в матче с "Севильей" быстро забудется. Футбол – коварная игра, в которой необходимо всегда быть серьезным и начеку.
Матч с "Севильей", безусловно, войдет в историю – о нем будут вспоминать и болельщики, и сами игроки. Но ее нужно отложить в памяти, впереди матчи внутреннего чемпионата", - цитирует Симоняна ТАСС.
"Матч для красно-белых мог сложиться и по-другому, не выбей во втором тайме мяч Комбаров с линии спартаковских ворот. Хорошо, что испанцы не сумели забить в том эпизоде. "Спартак" же блестяще реализовал свои моменты. Нельзя не отметить Промеса, который дважды забил и отдал голевой пас.
Важно, чтобы в команде не было эйфории. Скоро встреча с "Амкаром" в чемпионате России, и если вдруг "Спартак" потерпит неудачу, то успех в матче с "Севильей" быстро забудется. Футбол – коварная игра, в которой необходимо всегда быть серьезным и начеку.
Матч с "Севильей", безусловно, войдет в историю – о нем будут вспоминать и болельщики, и сами игроки. Но ее нужно отложить в памяти, впереди матчи внутреннего чемпионата", - цитирует Симоняна ТАСС.
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