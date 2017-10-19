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Александр Ерохин: я бы не сказал, что мы где-то расслабились. Просто "Русенборг" тоже хорошая команда

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал уверенную победу над "Русенборгом" (3:1).

- Конечно, хотели сегодня победить. Хорошо, что получилось достаточно уверенно это сделать. Победой довольны.

- Насколько расстроены, что не удалось сыграть на ноль?

- Хотелось сыграть на ноль, но пропустили контратаку, которую не должны были пропускать.

- Со стороны показалось, что быстрый гол где-то "Зенит" расслабил...

- Я бы не сказал, что мы где-то расслабились. Просто "Русенборг" тоже хорошая команда, создавали моменты и играли неплохо. В ответном матче при своих болельщиках на своем стадионе соперник будет играть более в атакующий футбол. Будем готовиться. Сейчас у нас сложные игры в чемпионате.

- По сегодняшнему матчу можно сказать, что "Зенит" хорошо готов к ЦСКА?

- Будем готовиться. У нас есть два дня на восстановление.

- ЦСКА выйдет на поле вдвойне злым после поражения в Лиге чемпионов?

- Честно, за них не могу сказать какой у них будет настрой. Могу только сказать, что мы поедем с мыслями победить.

- "Зенит" удивило, что соперник сегодня играл в три центральных защитника?

- Мы смотрели их матчи и знали, что они могут играть в более оборонительный футбол, что сегодня и увидели. Мы были к этому готовы.

Rusfootball.info
Теги: Ерохин Зенит Русенборг
Сегодня, 22:27
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№2 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 23:00) #
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Странный выбор Манчини.
Регистрация: 21.04.2009
№1 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 22:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нихрена. Просто одним надо чаще в пустые ворота попадать, а вторым меньше е б л о м щелкать, в конце игры.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
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