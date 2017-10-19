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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Ерохин: я бы не сказал, что мы где-то расслабились. Просто "Русенборг" тоже хорошая команда
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал уверенную победу над "Русенборгом" (3:1).
- Конечно, хотели сегодня победить. Хорошо, что получилось достаточно уверенно это сделать. Победой довольны.
- Насколько расстроены, что не удалось сыграть на ноль?
- Хотелось сыграть на ноль, но пропустили контратаку, которую не должны были пропускать.
- Со стороны показалось, что быстрый гол где-то "Зенит" расслабил...
- Я бы не сказал, что мы где-то расслабились. Просто "Русенборг" тоже хорошая команда, создавали моменты и играли неплохо. В ответном матче при своих болельщиках на своем стадионе соперник будет играть более в атакующий футбол. Будем готовиться. Сейчас у нас сложные игры в чемпионате.
- По сегодняшнему матчу можно сказать, что "Зенит" хорошо готов к ЦСКА?
- Будем готовиться. У нас есть два дня на восстановление.
- ЦСКА выйдет на поле вдвойне злым после поражения в Лиге чемпионов?
- Честно, за них не могу сказать какой у них будет настрой. Могу только сказать, что мы поедем с мыслями победить.
- "Зенит" удивило, что соперник сегодня играл в три центральных защитника?
- Мы смотрели их матчи и знали, что они могут играть в более оборонительный футбол, что сегодня и увидели. Мы были к этому готовы.
Rusfootball.info
- Конечно, хотели сегодня победить. Хорошо, что получилось достаточно уверенно это сделать. Победой довольны.
- Насколько расстроены, что не удалось сыграть на ноль?
- Хотелось сыграть на ноль, но пропустили контратаку, которую не должны были пропускать.
- Со стороны показалось, что быстрый гол где-то "Зенит" расслабил...
- Я бы не сказал, что мы где-то расслабились. Просто "Русенборг" тоже хорошая команда, создавали моменты и играли неплохо. В ответном матче при своих болельщиках на своем стадионе соперник будет играть более в атакующий футбол. Будем готовиться. Сейчас у нас сложные игры в чемпионате.
- По сегодняшнему матчу можно сказать, что "Зенит" хорошо готов к ЦСКА?
- Будем готовиться. У нас есть два дня на восстановление.
- ЦСКА выйдет на поле вдвойне злым после поражения в Лиге чемпионов?
- Честно, за них не могу сказать какой у них будет настрой. Могу только сказать, что мы поедем с мыслями победить.
- "Зенит" удивило, что соперник сегодня играл в три центральных защитника?
- Мы смотрели их матчи и знали, что они могут играть в более оборонительный футбол, что сегодня и увидели. Мы были к этому готовы.
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