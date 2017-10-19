Александр Ерохин: я бы не сказал, что мы где-то расслабились. Просто "Русенборг" тоже хорошая команда

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин прокомментировал уверенную победу над "Русенборгом" (3:1).- Конечно, хотели сегодня победить. Хорошо, что получилось достаточно уверенно это сделать. Победой довольны.- Хотелось сыграть на ноль, но пропустили контратаку, которую не должны были пропускать.- Я бы не сказал, что мы где-то расслабились. Просто "Русенборг" тоже хорошая команда, создавали моменты и играли неплохо. В ответном матче при своих болельщиках на своем стадионе соперник будет играть более в атакующий футбол. Будем готовиться. Сейчас у нас сложные игры в чемпионате.- Будем готовиться. У нас есть два дня на восстановление.- Честно, за них не могу сказать какой у них будет настрой. Могу только сказать, что мы поедем с мыслями победить.- Мы смотрели их матчи и знали, что они могут играть в более оборонительный футбол, что сегодня и увидели. Мы были к этому готовы.