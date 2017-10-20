Дом Эммануэля Эменике в Афинах был ограблен

Past two days have not been normal, just waiting for answers, my house in Athens was robbed, money, jewelry & other valuables were stolen.? — EMMANUEL C EMENIKE (@E29EMENIKE) October 19, 2017

Форвард "Олимпиакоса" Эммануэль Эменике был ограблен."Последние два дня не были нормальными. Мой дом в Афинах ограбили. Грабители вынесли деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи", - написал бывший футболист "Спартака".