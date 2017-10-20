Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дом Эммануэля Эменике в Афинах был ограблен

Форвард "Олимпиакоса" Эммануэль Эменике был ограблен.

"Последние два дня не были нормальными. Мой дом в Афинах ограбили. Грабители вынесли деньги, ювелирные изделия и другие ценные вещи", - написал бывший футболист "Спартака".

Теги: Эменике
Сегодня, 05:01
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.