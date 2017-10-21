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"Олимпиец" на выезде обыграл "Луч-Энергию"

В матче 19-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Луч-Энергия" дома уступила "Олимпийцу".

ФНЛ. 19 тур

"Луч-Энергия" - "Олимпиец" - 1:2

Гол: Марущак, 66 - Сорочкин, 61, Фомин, 71 (пен.)

"Луч-Энергия": Котляров, Марущак, Пражновски (Хлебородов, 76), Насадюк, Стешин (Мязин, 63), Маляка (Бажев, 46), Носов, Гелоян, Пономаренко, Килин, Гордиенко

"Олимпиец": Анисимов, Маляров, Абрамов (Карпухин, 69), Филин, Хрипков, Морозов, Нежелев (Гогберашвили, 90), Ламбарский (Кириллов, 79), Фомин, Горбунов, Сорочкин (Беляков, 64)

Предупреждения: Абармов, 52, Насадюк, 78.
Теги: Олимпиец Луч-Энергия
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