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Андрей Червиченко: судья сегодня вообщe без ..ц оказался

Андрей Червиченко: судья сегодня вообщe без ..ц оказалсяЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Амкара" (0:0) в рамках 14-го тура чемпионата России.

- Ваше мнение по сегодняшнему матчу.

- Матч хороший был. В принципе, "Спартак" понравился. Даже больше всего понравилось то, что москвичи вышли побеждать, поскольку, даже по составу, по атакующей группе игроков, вышли практически четыре атакующих игрока. Это говорило о том, что красно-белые не думали об обороне и собираются забить много, и пытаются догнать лидирующую группу. Весь ход матча логически вел к тому, что "Спартак" должен был победить. Но, видимо, что не смогли до 80 минуты забить, чуть не сыграло в злую шутку с московской командой. Конечно, к 82-й минуте спартаковцы подсели и могли остаться без этого заработанного очка.

- Как вы считаете, "Спартаку" не хватило эмоций после матча Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1)?

- Нет, наоборот. Я думаю, что эмоций было предостаточно, и желания было много. Да, и мастерства, я думаю, хватало. Но, на мой взгляд, если вспомнить переломный момент в матче против "Севильи", где москвичи первые десять минут второго тайма только и делали, что отбивались, то там присутствовал элемент везения. Там в ворота андалусийцев залетало практически все. Но в сегодняшнем матче это везение кончилось, и "Спартак" не смог реализовать свои моменты. Тот элемент везения сегодня изменил "Спартаку, и все, что залетало тогда - не залетало сегодня. Такое бывает - это футбол.

- Что вы думаете об эпизоде с не назначенным пенальти в ворота "Спартака" в концовке встречи. Было ли там нарушение со стороны Александра Селихова на защитнике пермяков Брайане Идову?

- Слушайте, судья сегодня вообщe без яиц оказался. Его спартаковцы в ходе всего матча давили, и достаточно было на него прикрикнуть, напасть на него вдвоем-втроем и он принимал абсолютно непонятные решения в пользу тех, кто больше кричал и жестикулировал. А пенальти был, конечно, стопроцентный. Но, понимаете, этим и определяется мужчина, когда он может совершать мужские поступки, никуда не оглядываясь и ничего не боясь. А этот, видимо, втихаря стринги носит.

- Как вы считаете, "Спартак" продолжает гонку за "Зенитом"?

- Знаете, ту игру, которую "Спартак" сейчас показывает, говорит о том, что если не за "Зенитом", то уж точно за второе или третье место красно-белые бороться будут. Все будет определять, я думаю, завтрашний матч. Если питерцы обыграют ЦСКА, которые находятся сейчас в не самом лучшем состоянии, то "Зенит" оторвется от группы преследователей и ему нужно просто не растерять то преимущество, которое у них будет перед ближайшими конкурентами. Ежели, армейцы завтра одержат победу, то я думаю, что вся борьба впереди, и тут может быть любая ситуация, вплоть до того, что "Спартак" может достать лидеров и даже где-то на финише их обойти.
Теги: Червиченко Спартак
Вчера, 23:41
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3
(1)
№3 Написал: avnik море (Вчера, 23:47) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
А пенальти был, конечно, стопроцентный.

Зацсал говорить маленько конкретнее. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Вчера, 23:44) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Там за секунду до этого офсайд был зафиксирова Андрюша.
Причем тут пенал вообще? smiley
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:44) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
В этом сезоне Ку-Ку-ян наврядли будет судить матчи в ПЛ, видно было, что авторитета у игроков у него ноль.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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