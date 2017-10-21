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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Червиченко: судья сегодня вообщe без ..ц оказался
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Амкара" (0:0) в рамках 14-го тура чемпионата России.
- Ваше мнение по сегодняшнему матчу.
- Матч хороший был. В принципе, "Спартак" понравился. Даже больше всего понравилось то, что москвичи вышли побеждать, поскольку, даже по составу, по атакующей группе игроков, вышли практически четыре атакующих игрока. Это говорило о том, что красно-белые не думали об обороне и собираются забить много, и пытаются догнать лидирующую группу. Весь ход матча логически вел к тому, что "Спартак" должен был победить. Но, видимо, что не смогли до 80 минуты забить, чуть не сыграло в злую шутку с московской командой. Конечно, к 82-й минуте спартаковцы подсели и могли остаться без этого заработанного очка.
- Как вы считаете, "Спартаку" не хватило эмоций после матча Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1)?
- Нет, наоборот. Я думаю, что эмоций было предостаточно, и желания было много. Да, и мастерства, я думаю, хватало. Но, на мой взгляд, если вспомнить переломный момент в матче против "Севильи", где москвичи первые десять минут второго тайма только и делали, что отбивались, то там присутствовал элемент везения. Там в ворота андалусийцев залетало практически все. Но в сегодняшнем матче это везение кончилось, и "Спартак" не смог реализовать свои моменты. Тот элемент везения сегодня изменил "Спартаку, и все, что залетало тогда - не залетало сегодня. Такое бывает - это футбол.
- Что вы думаете об эпизоде с не назначенным пенальти в ворота "Спартака" в концовке встречи. Было ли там нарушение со стороны Александра Селихова на защитнике пермяков Брайане Идову?
- Слушайте, судья сегодня вообщe без яиц оказался. Его спартаковцы в ходе всего матча давили, и достаточно было на него прикрикнуть, напасть на него вдвоем-втроем и он принимал абсолютно непонятные решения в пользу тех, кто больше кричал и жестикулировал. А пенальти был, конечно, стопроцентный. Но, понимаете, этим и определяется мужчина, когда он может совершать мужские поступки, никуда не оглядываясь и ничего не боясь. А этот, видимо, втихаря стринги носит.
- Как вы считаете, "Спартак" продолжает гонку за "Зенитом"?
- Знаете, ту игру, которую "Спартак" сейчас показывает, говорит о том, что если не за "Зенитом", то уж точно за второе или третье место красно-белые бороться будут. Все будет определять, я думаю, завтрашний матч. Если питерцы обыграют ЦСКА, которые находятся сейчас в не самом лучшем состоянии, то "Зенит" оторвется от группы преследователей и ему нужно просто не растерять то преимущество, которое у них будет перед ближайшими конкурентами. Ежели, армейцы завтра одержат победу, то я думаю, что вся борьба впереди, и тут может быть любая ситуация, вплоть до того, что "Спартак" может достать лидеров и даже где-то на финише их обойти.
- Ваше мнение по сегодняшнему матчу.
- Матч хороший был. В принципе, "Спартак" понравился. Даже больше всего понравилось то, что москвичи вышли побеждать, поскольку, даже по составу, по атакующей группе игроков, вышли практически четыре атакующих игрока. Это говорило о том, что красно-белые не думали об обороне и собираются забить много, и пытаются догнать лидирующую группу. Весь ход матча логически вел к тому, что "Спартак" должен был победить. Но, видимо, что не смогли до 80 минуты забить, чуть не сыграло в злую шутку с московской командой. Конечно, к 82-й минуте спартаковцы подсели и могли остаться без этого заработанного очка.
- Как вы считаете, "Спартаку" не хватило эмоций после матча Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1)?
- Нет, наоборот. Я думаю, что эмоций было предостаточно, и желания было много. Да, и мастерства, я думаю, хватало. Но, на мой взгляд, если вспомнить переломный момент в матче против "Севильи", где москвичи первые десять минут второго тайма только и делали, что отбивались, то там присутствовал элемент везения. Там в ворота андалусийцев залетало практически все. Но в сегодняшнем матче это везение кончилось, и "Спартак" не смог реализовать свои моменты. Тот элемент везения сегодня изменил "Спартаку, и все, что залетало тогда - не залетало сегодня. Такое бывает - это футбол.
- Что вы думаете об эпизоде с не назначенным пенальти в ворота "Спартака" в концовке встречи. Было ли там нарушение со стороны Александра Селихова на защитнике пермяков Брайане Идову?
- Слушайте, судья сегодня вообщe без яиц оказался. Его спартаковцы в ходе всего матча давили, и достаточно было на него прикрикнуть, напасть на него вдвоем-втроем и он принимал абсолютно непонятные решения в пользу тех, кто больше кричал и жестикулировал. А пенальти был, конечно, стопроцентный. Но, понимаете, этим и определяется мужчина, когда он может совершать мужские поступки, никуда не оглядываясь и ничего не боясь. А этот, видимо, втихаря стринги носит.
- Как вы считаете, "Спартак" продолжает гонку за "Зенитом"?
- Знаете, ту игру, которую "Спартак" сейчас показывает, говорит о том, что если не за "Зенитом", то уж точно за второе или третье место красно-белые бороться будут. Все будет определять, я думаю, завтрашний матч. Если питерцы обыграют ЦСКА, которые находятся сейчас в не самом лучшем состоянии, то "Зенит" оторвется от группы преследователей и ему нужно просто не растерять то преимущество, которое у них будет перед ближайшими конкурентами. Ежели, армейцы завтра одержат победу, то я думаю, что вся борьба впереди, и тут может быть любая ситуация, вплоть до того, что "Спартак" может достать лидеров и даже где-то на финише их обойти.
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