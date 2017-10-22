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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роберто Манчини: просили ЦСКА перенести матч на понедельник, но, в отличие от "Локомотива", нам это не удалось (видео)
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после ничьей с ЦСКА рассказал о травме Андрея Лунёва, попытках перенести игру и неудовлетворённости ничейным результатом, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Что с Лунёвым?
– У Лунёва ушиб мышцы, ему сильно досталось. Пока не могу сказать, но не думаю, что это серьёзно.
– Показалось, что в середине 1-го тайма Кокорин и Полоз поменялись позициями, это связано с активностью Фернандеса?
– Они менялись не раз по ходу встречи, это было вызвано тактическими перестановками.
– Один из футболистов сказал мне, что в стычке с Марио Фернандесом была ваша провокация, чтобы футболисту показали карточку. Что было на самом деле?
– В этом ничего особенного. Просто действительно был очень грубый фол Фернандеса, после которого он начал жаловаться судье. Я не мог никак отреагировать. Фол был действительно очень грубый.
– Почему ничего не получилось в 1-м тайме, не ожидали такого прессинга ЦСКА?
– Мы играли последний матч в четверг, имели меньше времени для восстановления. Мы просили соперника перенести матч на понедельник, но, в отличие от «Локомотива», нам это не удалось. В 1-м тайме мы были не такими свежими, но во 2-м доминировали именно мы.
– Как оцените сегодняшнее судейство?
– Это не такая важная составляющая сегодняшней игры.
– Вы довольны таким результатом в турнирной перспективе?
– Нет, я не могу быть доволен, когда мы не выигрываем. Но мне понравилась игра во 2-м тайме, особенно в сравнении с 1-м. Результат справедлив, но никакого удовлетворения им у меня нет.
– Что с Лунёвым?
– У Лунёва ушиб мышцы, ему сильно досталось. Пока не могу сказать, но не думаю, что это серьёзно.
– Показалось, что в середине 1-го тайма Кокорин и Полоз поменялись позициями, это связано с активностью Фернандеса?
– Они менялись не раз по ходу встречи, это было вызвано тактическими перестановками.
– Один из футболистов сказал мне, что в стычке с Марио Фернандесом была ваша провокация, чтобы футболисту показали карточку. Что было на самом деле?
– В этом ничего особенного. Просто действительно был очень грубый фол Фернандеса, после которого он начал жаловаться судье. Я не мог никак отреагировать. Фол был действительно очень грубый.
– Почему ничего не получилось в 1-м тайме, не ожидали такого прессинга ЦСКА?
– Мы играли последний матч в четверг, имели меньше времени для восстановления. Мы просили соперника перенести матч на понедельник, но, в отличие от «Локомотива», нам это не удалось. В 1-м тайме мы были не такими свежими, но во 2-м доминировали именно мы.
– Как оцените сегодняшнее судейство?
– Это не такая важная составляющая сегодняшней игры.
– Вы довольны таким результатом в турнирной перспективе?
– Нет, я не могу быть доволен, когда мы не выигрываем. Но мне понравилась игра во 2-м тайме, особенно в сравнении с 1-м. Результат справедлив, но никакого удовлетворения им у меня нет.
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