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Роберто Манчини: просили ЦСКА перенести матч на понедельник, но, в отличие от "Локомотива", нам это не удалось (видео)

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после ничьей с ЦСКА рассказал о травме Андрея Лунёва, попытках перенести игру и неудовлетворённости ничейным результатом, передаёт корреспондент Rusfootball.info.



– Что с Лунёвым?

– У Лунёва ушиб мышцы, ему сильно досталось. Пока не могу сказать, но не думаю, что это серьёзно.

– Показалось, что в середине 1-го тайма Кокорин и Полоз поменялись позициями, это связано с активностью Фернандеса?

– Они менялись не раз по ходу встречи, это было вызвано тактическими перестановками.

– Один из футболистов сказал мне, что в стычке с Марио Фернандесом была ваша провокация, чтобы футболисту показали карточку. Что было на самом деле?

– В этом ничего особенного. Просто действительно был очень грубый фол Фернандеса, после которого он начал жаловаться судье. Я не мог никак отреагировать. Фол был действительно очень грубый.

– Почему ничего не получилось в 1-м тайме, не ожидали такого прессинга ЦСКА?

– Мы играли последний матч в четверг, имели меньше времени для восстановления. Мы просили соперника перенести матч на понедельник, но, в отличие от «Локомотива», нам это не удалось. В 1-м тайме мы были не такими свежими, но во 2-м доминировали именно мы.

– Как оцените сегодняшнее судейство?

– Это не такая важная составляющая сегодняшней игры.

– Вы довольны таким результатом в турнирной перспективе?

– Нет, я не могу быть доволен, когда мы не выигрываем. Но мне понравилась игра во 2-м тайме, особенно в сравнении с 1-м. Результат справедлив, но никакого удовлетворения им у меня нет.
Теги: Манчини Зенит ЦСКА Локомотив Rвидео
Сегодня, 18:58
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(1)
№3 Написал: grisha (Сегодня, 19:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: papic777
цска команда бле.ей

А я люблю, когда папики хрюкают, подписавшись Зенитом - от вас так разит говном вкусно )))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 19:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
цска команда бле.ей. даже свиньи более мужская команда.
Регистрация: 27.03.2008
№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 19:03) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
ЦСКА надо бабло подымать, чтобы как-то соответветствовать и душить конкурентов. А в понедельник посещаемость и сборы с матча нулевые.


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Гинер, продай клуб!!!
Регистрация: 27.03.2011
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