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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Юрий Лодыгин: в чемпионате России команды играют закрыто, поэтому сложно забить (видео)
Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин прокомментировал нулевую ничью с ЦСКА в 14-м туре чемпионата России.
В перерыве Лодыгин заменил травмированного Андрея Лунева.
- Вышел, сыграл. Можно сказать шанс получил.
- Вам удалось использовать этот шанс?
- Лично я доволен собой. Это вопрос тренеру.
- В конце матча были моменты у ваших ворот. Что запомнилось?
- Я бы не сказал, что был какой-то очень опасный момент. Но было неприятно, на последних минутах было давление. Я бы не мог представить по-другому этот матч. Может быть, ЦСКА ошибся где-то в двух моментах, мы могли забить. 0:0 - закономерный результат.
- Потасовка на поле тоже закономерность в таком напряженном матче?
- Ну да. Без этого не обойтись. Обе команды хотят выиграть, у всех нервы сдают. Я туда не побежал лично, держал свои эмоции.
- Не хотели поучаствовать там?
- А зачем? Там уже много людей было.
- "Зенит" третий матч к ряду в РФПЛ не может победить. В чем причина?
- Наверное, чуть-чуть другая игра в чемпионате. Команды более закрыто играют, от обороны, и сложно забить. От этого и результат.
Rusfootball.info
В перерыве Лодыгин заменил травмированного Андрея Лунева.
- Вышел, сыграл. Можно сказать шанс получил.
- Вам удалось использовать этот шанс?
- Лично я доволен собой. Это вопрос тренеру.
- В конце матча были моменты у ваших ворот. Что запомнилось?
- Я бы не сказал, что был какой-то очень опасный момент. Но было неприятно, на последних минутах было давление. Я бы не мог представить по-другому этот матч. Может быть, ЦСКА ошибся где-то в двух моментах, мы могли забить. 0:0 - закономерный результат.
- Потасовка на поле тоже закономерность в таком напряженном матче?
- Ну да. Без этого не обойтись. Обе команды хотят выиграть, у всех нервы сдают. Я туда не побежал лично, держал свои эмоции.
- Не хотели поучаствовать там?
- А зачем? Там уже много людей было.
- "Зенит" третий матч к ряду в РФПЛ не может победить. В чем причина?
- Наверное, чуть-чуть другая игра в чемпионате. Команды более закрыто играют, от обороны, и сложно забить. От этого и результат.
Rusfootball.info
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