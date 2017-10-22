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Юрий Лодыгин: в чемпионате России команды играют закрыто, поэтому сложно забить (видео)

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин прокомментировал нулевую ничью с ЦСКА в 14-м туре чемпионата России.



В перерыве Лодыгин заменил травмированного Андрея Лунева.

- Вышел, сыграл. Можно сказать шанс получил.

- Вам удалось использовать этот шанс?

- Лично я доволен собой. Это вопрос тренеру.

- В конце матча были моменты у ваших ворот. Что запомнилось?

- Я бы не сказал, что был какой-то очень опасный момент. Но было неприятно, на последних минутах было давление. Я бы не мог представить по-другому этот матч. Может быть, ЦСКА ошибся где-то в двух моментах, мы могли забить. 0:0 - закономерный результат.

- Потасовка на поле тоже закономерность в таком напряженном матче?

- Ну да. Без этого не обойтись. Обе команды хотят выиграть, у всех нервы сдают. Я туда не побежал лично, держал свои эмоции.

- Не хотели поучаствовать там?

- А зачем? Там уже много людей было.

- "Зенит" третий матч к ряду в РФПЛ не может победить. В чем причина?

- Наверное, чуть-чуть другая игра в чемпионате. Команды более закрыто играют, от обороны, и сложно забить. От этого и результат.

Rusfootball.info
Теги: Лодыгин Зенит ЦСКА Rвидео
Сегодня, 19:14
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