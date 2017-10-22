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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Михаил Грушевский: судейская бригада вообще не соответствовала уровню игры ЦСКА и "Зенита"
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Зенита" (0:0) в 14-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Несмотря на некоторую неудовлетворённость результатом, ибо первый тайм сулил надежду на победу моей команды, тем не менее, матч оставил очень приятные ощущения. Может это прозвучит странновато и преувеличенно, но для меня матч скрасил горький осадок от игры ЦСКА в матче против "Базеля" (0:2). Неприятное поражение, но игра оставила ещё больший осадок. Вот сегодня, можно сказать, "Терминатор возвращается". ЦСКА не только приятно играл, но и бился, проявлял себя ярко, зло, агрессивно, очень качественный футбол. Конечно, мы рассчитывали на победу, но даже ничья оставила приятные ощущения, учитывая игру любимой команды.
- О конфликте Марио Фернандеса и Роберто Манчини:
Я не готов детально прокомментировать этот эпизод. Не знаю, кто и что сказал, на каком языке они разговаривали. Можно предположить, что они общались на русском, как на языке для международного общения, но это лишь гипотеза (улыбается). Однако я считаю, что этот эпизод - целиком и полностью "заслуга" судейской бригады, которая не могла договориться между собой. Главный арбитр показывает, что можно играть, при этом линейный срывает перспективную атаку ЦСКА. Такие вещи порождают нервозность у обеих команд.
Мне очень не понравилось судейство бригады Вилкова, особенно в первом тайме. Мне показалось, что во втором они чуть-чуть скорректировали отношение к происходящему, сам Вилков начал судить более сбалансировано. Но то, что он вытворял в первом тайме - это судейское хулиганство, и это было отвратительно. Начиная от первой жёлтой карточки для Васина за фол в центре поля на первых минутах, и заканчивая тотальной непоследовательностью, когда одинаковые эпизоды по-разному оценивались в сторону ЦСКА и "Зенита". Вилков, в целом, способен отработать 90 минут так, что к нему не придерёшься, но то, как он вёл судейство в первом тайме... Это вызывает вопросы. На мой взгляд, это очень безответственно, когда ты судишь матч такого уровня, позволяя себе нервировать оба коллектива, когда и так атмосфера на поле достаточно накалённая. И говорю я это, осознавая, что судья не принял какого-то решения, которое в итоге повлияло на результат, как это было в игре с "Ахматом" (0:1) в исполнении того же Вилкова.
Но, на мой взгляд, судейская бригада этой встречи вообще не соответствовала высочайшей важности и уровню игры таких команд, как ЦСКА и "Зенит". Особенно мои претензии касаются первого тайма. Во втором же судья неожиданно стал либеральничать. И это касается не только эпизода, где можно было удалять Дзюбу, даже хорошо, что его не удалили, тогда бы это сломало логику очень сбалансированного и стройного матча в исполнении обеих команд. Но в первом тайме, я считаю, судьи катастрофически не соответствовали качеству футбола ЦСКА и "Зенита".
- Об игре:
Несмотря на некоторую неудовлетворённость результатом, ибо первый тайм сулил надежду на победу моей команды, тем не менее, матч оставил очень приятные ощущения. Может это прозвучит странновато и преувеличенно, но для меня матч скрасил горький осадок от игры ЦСКА в матче против "Базеля" (0:2). Неприятное поражение, но игра оставила ещё больший осадок. Вот сегодня, можно сказать, "Терминатор возвращается". ЦСКА не только приятно играл, но и бился, проявлял себя ярко, зло, агрессивно, очень качественный футбол. Конечно, мы рассчитывали на победу, но даже ничья оставила приятные ощущения, учитывая игру любимой команды.
- О конфликте Марио Фернандеса и Роберто Манчини:
Я не готов детально прокомментировать этот эпизод. Не знаю, кто и что сказал, на каком языке они разговаривали. Можно предположить, что они общались на русском, как на языке для международного общения, но это лишь гипотеза (улыбается). Однако я считаю, что этот эпизод - целиком и полностью "заслуга" судейской бригады, которая не могла договориться между собой. Главный арбитр показывает, что можно играть, при этом линейный срывает перспективную атаку ЦСКА. Такие вещи порождают нервозность у обеих команд.
Мне очень не понравилось судейство бригады Вилкова, особенно в первом тайме. Мне показалось, что во втором они чуть-чуть скорректировали отношение к происходящему, сам Вилков начал судить более сбалансировано. Но то, что он вытворял в первом тайме - это судейское хулиганство, и это было отвратительно. Начиная от первой жёлтой карточки для Васина за фол в центре поля на первых минутах, и заканчивая тотальной непоследовательностью, когда одинаковые эпизоды по-разному оценивались в сторону ЦСКА и "Зенита". Вилков, в целом, способен отработать 90 минут так, что к нему не придерёшься, но то, как он вёл судейство в первом тайме... Это вызывает вопросы. На мой взгляд, это очень безответственно, когда ты судишь матч такого уровня, позволяя себе нервировать оба коллектива, когда и так атмосфера на поле достаточно накалённая. И говорю я это, осознавая, что судья не принял какого-то решения, которое в итоге повлияло на результат, как это было в игре с "Ахматом" (0:1) в исполнении того же Вилкова.
Но, на мой взгляд, судейская бригада этой встречи вообще не соответствовала высочайшей важности и уровню игры таких команд, как ЦСКА и "Зенит". Особенно мои претензии касаются первого тайма. Во втором же судья неожиданно стал либеральничать. И это касается не только эпизода, где можно было удалять Дзюбу, даже хорошо, что его не удалили, тогда бы это сломало логику очень сбалансированного и стройного матча в исполнении обеих команд. Но в первом тайме, я считаю, судьи катастрофически не соответствовали качеству футбола ЦСКА и "Зенита".
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