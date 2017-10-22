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Владимир Пономарёв: Дзюба в курсе, что в футбол играют ногами?! Он вообще знает, какой вид спорта он представляет?!

Владимир Пономарёв: Дзюба в курсе, что в футбол играют ногами?! Он вообще знает, какой вид спорта он представляет?!Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Зенита" (0:0) в 14-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Я увидел на поле бескомпромиссную борьбу, вот и всё. Технических приёмов не было, была лишь попытка играть в пас, но это было неинтересно смотреть, ярких индивидуальных действий я не увидел. В последнее время кричали "Кокорин-Кокорин", а что в итоге сделал Кокорин? Весь первый тайм простоял на чужой половине поля, во втором тайме один раз ударил по воротам опасно. Вот вам и весь игрок сборной России по фамилии Кокорин. Ярких индивидуальностей у нас нет. Гончаренко выпускает молодых ребятишек, но им ещё работать и работать, два-три года нужно на то, чтобы обрести себя. Вышел Дзюба, ну что он делал?! Что это за "столб"?! Он в курсе, что в футбол играют ногами?! Он вообще знает, в какой вид спорта он представляет?! Какие-то финты должны быть, движения, а у нас только борьба в центре поля и жёлтые карточки за грубые фолы.

- Об игре ЦСКА с "Зенитом" после матча с "Базелем":

Команда играет так, как позволяет соперник. Швейцарцы ничего не дали сделать, а питерцы разрешали, поэтому "армейцы" владели инициативой, но явных голевых моментов не было. Да, контролировали больше мяч, больше пасовали, но пасы же были поперёк и назад, ничего интересного. Одно дело - сумасшедшие розыгрыши, прорывы по флангу, финты, а здесь же - только стандарты: давайте штрафной или угловой, грузите в штрафную, а там будем бороться головами. Вот и всё! Таков сегодняшний российский футбол.

- Об итоговом результате:

Думаю, обе команды довольны набранным очкам. Я предполагал, что и ЦСКА, и "Зенит" больше будут думать о том, чтобы не пропустить, потому что один гол и всё, ничего не сделаешь, будет глухо как в танке. Результат закономерный.

- О конфликте Марио Фернандеса и Роберто Манчини:

Не дело Фернандеса спорить с тренером. Манчини сетовал арбитру на то, что игрок грубо сыграл против его подопечного, и это естественно, тренер будет защищать своих футболистов. Наверное, он что-то сказал игроку ЦСКА, а тот вступил в конфликт, но зачем?! Это не его дело.

- О судействе в минувшем матче:

Мне кажется, Вилков хорошо вёл игру и контролировал ситуацию. Хорошо, что не удалил Дзюбу, а то был бы кошмар. Ну, в каких-то моментах немного толкались и пихались игроки, но без этого в таких матчах никуда, главное - все вовремя останавливались.

- О турнирной таблице Премьер-Лиги:

Чемпионат ещё впереди, и "армейцы" ещё могут вмешаться в гонку за золото. Молодые ребята могут подтянуться, поэтому надежды терять повода сейчас нет.
Теги: Пономарев ЦСКА Зенит
Вчера, 22:35
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6
(6)
№6 Написал: kronos Санкт-петербург (Вчера, 23:28) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Дурак Ты!!!)))

Да хорошо играл Кокорин! Бегал и везде бегал и быстро! и открывался.
Даже мячи уходящие за лицевую уже совсем доставал))
И 3 момента у него было как минимум.. Один раз он пробил головой опасно,
Еще хлестко пробил дальним ударом на ходу. Мяч со штангой рядом прошел, третий раз после ошибки Васина в упор.
Регистрация: 24.10.2013
№5 Написал: нетрал (Вчера, 23:17) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
есть 2( в дух моментах) чёткие фотки, где кони в своей штрафной играют рукой! теперь дядя пусть ответит не хочет ли цски перейти в ГАНДБОЛ?
Регистрация: 26.04.2017
№4 Написал: капля никотина Москва (Вчера, 23:15) #
  • +2
  •  (12)

Не слушайте его, чумазые - он сумасшедший.

Дзюба - элитный дон - отличный футболист, товарищ, брат, и все такое. Ваша легенда и капитан. Манчини что? - приходят и уходят, а Дзюбы остаются. Еще и разрастаются, в малые рощи, на берегу болотца.

Именно по мотивам мотыляния Дзюбы по говносогазу была снята трилогия

Я - робот
Я - легенда
Я - Дзюбиньо
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:14) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Даже НЕ спартаковцы так своеобразно оценивают Дзюбу.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: TaZ Воронеж (Вчера, 22:49) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
все правильно сказал.
Регистрация: 26.11.2012
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 22:46) #
  • +1
  •  (21)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну специалисты из болот даже с Пономарёвым не будут согласны по поводу дзюбы. Любовь слепа, полюбишь и столба. Он ваш плоть от плоти. Иуда и просто бревно.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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