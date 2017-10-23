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Александр Кержаков: надеюсь, в будущем будет много питерских ребят в основе "Зенита"

Координатор молодежных команд "Зенита" Александр Кержаков рассказал о своей работе.

"Работаю координатором молодёжных команд и отвечаю за их грамотное перемещение между детско-юношескими командами. Надеюсь, в будущем у нас будет много питерских ребят в основе. Смена растёт, дело не стоит на месте.

Полезно перемещаться по стране и искать игроков, но куда полезнее выращивать своих ребят. У нас хорошая академия, в которой есть все условия, чтобы талантливые ребята росли и прогрессировали. По возможности, конечно, "Зенит" отправляет селекционеров ещё и в другие регионы.

Когда стоит начинать заниматься в академии? Когда ребенок захочет. Моему сыну сейчас 4,5 года, а он уже ждёт, когда сможет играть в футбол в команде с другими ребятами. Я играю с ним дома, во двор выходим. Отдам его в академию "Зенита". Если понравится, если будут задатки, то будет ходить", - цитирует Кержакова "Чемпионат" со ссылкой на эфир "Нашего радио".
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 11:50
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