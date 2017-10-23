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Андрей Будогосский: Вилков справился с матчем ЦСКА - "Зенит"

Глава судейского департамента РФС Андрей Будогосский прокомментировал работу арбитра Михаила Вилкова в матче премьер-лиги ЦСКА – "Зенит".

– Игра ожидалась трудной, именно такой она и получилась. Вилков с этим матчем справился.

– Критических ошибок он не допустил?

– Нет. Были неточности, но в такой встрече они ожидаемы. Говорить о том, что он допустил какие-то ключевые ошибки, не могу. Михаил достаточно надежен, работает в целом на хорошем уровне.

– Как оцените эпизод, когда мяч попал в руку Фернандесу? Был ли там повод для назначения пенальти?

– Если контакт и был, то это мяч попал в руку. Это не является основанием для назначения одиннадцатиметрового удара. В такой игре это очень ответственное решение, оно должно быть четко выстроено и соответствовать понятию «нарушение правил».

– Возможно, в излишней плотности Михаила Вилкова есть особый шарм, но не стоит ли ему заняться фитнесом и похудеть?

– Вы знаете, не буду скрывать – буквально 2 недели назад я ему сказал о том же самом. Надеюсь, наш диалог станет еще одним напоминанием арбитру о том, что необходимо сделать. В этом отношении Михаил человек послушный, сделает определенные выводы.

СЭ
Теги: Будогосский Вилков
Сегодня, 15:57
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№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 16:52) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вилков был почти идеален, реально можно было и по паре удалений у обоих насвистеть
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:50) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: avnik
И кто после этого еще сомневается в контролируемом договорняке?


А какова цель этого договорняка?
Регистрация: 26.01.2007
№2 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 16:30) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: avnik
Ха-ха-ха. И кто после этого еще сомневается в контролируемом договорняке? ))))


То что ты глупый хрюндель, это все понятно, но хоть бы чуть-чуть мозгами пораскинул) договорняки никто не будет делать с ничейным результатом)


А по поводу того, что справился, тут можно сказать только одно: "АХАХАХАХАХААХАХААХХАА"
Регистрация: 31.03.2015
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 16:23) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ха-ха-ха. И кто после этого еще сомневается в контролируемом договорняке? ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
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