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Александр Кокорин: Промес - лидер сборной Нидерландов? В этом и беда!

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин высказался о сборной Нидерландов, не сумевшей пробиться на чемпионат мира.

"Раньше голландцы считались грандами, но уже второй крупный турнир пройдет мимо них, - сказал Кокорин.

"У них лидер — из "Спартака", — добавил ведущий, имея в виду полузащитника Квинси Промеса.

"В этом и беда!" — отметил Кокорин в эфире "Радио Зенит".
Теги: Кокорин Зенит Спартак Промес Сборная Нидерландов
Сегодня, 21:11
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№96 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:38) #
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online

А что ж тогда твориться у нас, если в нашей сборной Орлов тебя считает лидером? sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№95 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 22:37) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Пля час это "сверхновость" на сайте и уже 80 комент joy говорю же на этом сайте собраны почти все долпоебы так наз.болельщики футбола России особенно кто болеет за Спартак",мне самому не без различна это команда и знаком с многими очень интересными людьми болеющие за Спартак ,но на этом сайте это караул.это даже не дет.сад.Люди оказывается так болеют за сборную Голландия ,какая еще пля сборнрая России joy
вспомните футболистов сборной Голландии и вкаких клубах они играли Йохан Кройф,Франк Райкард,Маоко Ван Бастен,Денис(не не Глушаков laughing )Беркамп,Франк Де Бур,Эдгар Давидс или Девидс в очках,который играл,Вратарь"Мю"Ван Де Сар,защитник Крол имяне помню,из Барселоны Коку и Овермас эти и много футболистов,всехсразу не вспомнишьи футболист играющий в ПЛ России,который по вашим же словам очень слабый чемпионат.Об этом и говорит Кокорин.говоря о сборной Голландии.В Рос.ПЛ Промес что звезда это и не обсуждается..но вы ясли,мозгов у вас нет.Ваше счастье в том,что вы не понимаете какие вы тупые..
Регистрация: 17.03.2008
№94 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 22:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Цитата: Миша Люберцы
Цитата: Ssakoll2
Цитата: Миша Люберцы
Как может это чмо рассуждать о мастерстве Промеса. когда сам из себя представляет полнейший - ноль...

Ну ты же рассуждаешь. А сам гомно гомном. Что человек, что футболист. И о других судишь. Ты куй из перди... никто... всего лишь, а самомнение то frowning

Ху.сос . ты тварь следи за своим языком - пидорок обтруханный... Говно это ты паскуда...

ебанное быдло.ю тупоголовое

Ебаное чмо это ты такой же голубятник...иди на х.й
Регистрация: 10.01.2014
№93 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Идиотами полна Россия-матушка, готовы загнобить ради шкурных интересов русского парня, но свою макаку, которая летом уедет, вы будете выгораживать до последнего...яркий пример, Веллитон...одному лицевую кость сломал, другому колено, но это мелочи...главное ромбик...я до сих пор благодарен Васе, что сыграл с Веллитоным так, как играет он сам...

SPV и спартач10, к вам обращаюсь...
Затихли как мыши...неохота отвечать на неудобные вопросы?!

Саня, ну еще не пятница , а ты уже на стакане??? А я тут причем вообще интересно? laughing
Регистрация: 2.02.2012
№92 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи как дети, глушак про голубой сказал, все красавчик, обезьянку их на место поставили, взорвались и залили все желчью


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№91 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Да такие же середняки, которых пруд пруди...но у них хоть есть шанс сыграть на ЧМ)))

Так, сыграть у них на ЧМ шанс один из 20, шлифовка лавки вот их удел. Лучше быть лидером не самой великой Голландии , чем на задворках далеко не самой крутой Аргентины
Регистрация: 2.02.2012
№90 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:32) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Миша Люберцы
Я окуеваю над ослобомжатской публикой : сами же вбрасывают весь этот негатив задавая вот такие вопросы полнейшему долба.бу Коко. У которого с мозгами не всё впорядке ... Как может это чмо рассуждать о мастерстве Промеса. когда сам из себя представляет полнейший - ноль... Плюс куеплёт.который не уважает: ни себя .ни страну. ни соратников по спорту. Какие футболисты у пидерских. такая же шушара и на диване...


Умиляют меня такие писаки, сидит с дивана и рассуждает о нулях))))ты понимаешь, что математически, на тебя делить нельзя


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№89 Написал: Svin (Сегодня, 22:31) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Промес,Замес,Раствор.Ну обезьяна ну черная,что попу то рвать.Правильно сказал,это свиньи готовы у негров сосать.
Регистрация: 23.10.2017
№88 Написал: zoom РФ (Сегодня, 22:30) #
  • +1
  •  (1)
online

"У них лидер — из "Спартака"

"В этом и беда!" — отметил Кокорин
Если бы так ответил Широков, то это был бы троллинг, а у Кокоши, это диагноз - дибилинг.
Какой нормальный человек поведется на то, что Промес - лидер сб. Нидерландов.


--------------------
Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№87 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 22:30) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ssakoll2
Цитата: Миша Люберцы
Как может это чмо рассуждать о мастерстве Промеса. когда сам из себя представляет полнейший - ноль...

Ну ты же рассуждаешь. А сам гомно гомном. Что человек, что футболист. И о других судишь. Ты куй из перди... никто... всего лишь, а самомнение то frowning

Куесос обтруханный ты же тва.рь конченная ... поэтому закрой свой ва.
фельник...пид..ар..
Регистрация: 10.01.2014
№86 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:27) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Цитата: Ssakoll2
Цитата: Миша Люберцы
Как может это чмо рассуждать о мастерстве Промеса. когда сам из себя представляет полнейший - ноль...

Ну ты же рассуждаешь. А сам гомно гомном. Что человек, что футболист. И о других судишь. Ты куй из перди... никто... всего лишь, а самомнение то frowning

Ху.сос . ты тварь следи за своим языком - пидорок обтруханный... Говно это ты паскуда...

ебанное быдло.ю тупоголовое


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№85 Написал: trent (Сегодня, 22:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
да будет срач!!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№84 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 22:26) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ssakoll2
Цитата: Миша Люберцы
Как может это чмо рассуждать о мастерстве Промеса. когда сам из себя представляет полнейший - ноль...

Ну ты же рассуждаешь. А сам гомно гомном. Что человек, что футболист. И о других судишь. Ты куй из перди... никто... всего лишь, а самомнение то frowning

Ху.сос . ты тварь следи за своим языком - пидорок обтруханный... Говно это ты паскуда...
Регистрация: 10.01.2014
№83 Написал: trent (Сегодня, 22:26) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
странный этот кокорин, сам ничего из себя не представляет, ничего в своей жизни не выигрывал, а языком мелет как баба базарная...
сам даже в своей сборной толком не заиграл, а понтов то уже не утереться...
фу, млять, противно...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№82 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:24) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Riders1990
У Голландцев не все потеряно,если лидер Промес.А вот у нас беда,что Кокорин вызывается в сборную.


Идиотами полна Россия-матушка, готовы загнобить ради шкурных интересов русского парня, но свою макаку, которая летом уедет, вы будете выгораживать до последнего...яркий пример, Веллитон...одному лицевую кость сломал, другому колено, но это мелочи...главное ромбик...я до сих пор благодарен Васе, что сыграл с Веллитоным так, как играет он сам...

SPV и спартач10, к вам обращаюсь...
Затихли как мыши...неохота отвечать на неудобные вопросы?!


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№81 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:18) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: rfgbnfy
А Кокорин как последний..... повёлся и в который раз уже подтвердил, что в голове у него в место мозгов одна большая шпала, думал сумничать а получилось как всегда.

Футболисты работают ногами, а на голову остается совсем чуть. В отличие от журналюг которые задыхаются от упадка сил за столом у компов. Если футболист не может не отвечать на умные вопросы То журналюг хрен загонишь хотя бы на 5 минут на поле в официальной игре. а надо бы. Так- для срача и смеха.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№80 Написал: fd65 (Сегодня, 22:17) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Беда нашей сборной, что там играют такие дебилы, как ты, Кокоша......
Регистрация: 3.12.2016
№79 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 22:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ssakoll2
Цитата: Миша Люберцы
Как может это чмо рассуждать о мастерстве Промеса. когда сам из себя представляет полнейший - ноль...

Ну ты же рассуждаешь. А сам гомно гомном. Что человек, что футболист. И о других судишь. Ты куй из перди... никто... всего лишь, а самомнение то frowning

с у к а ржу))) кросс, земеля)))


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016
№78 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:16) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
У Голландцев не все потеряно,если лидер Промес.А вот у нас беда,что Кокорин вызывается в сборную.

ромб головного мозга это диагноз


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№77 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: oksva
Цитата: Skyline
Цитата: Пивовед
Цитата: Skyline
Цитата: Пивовед
Цитата: Skyline
а сейчас середняк из среднего по европейским меркам клуба.

это ты про Роббена и Баварию ?
пасть не треснет называть их середняками ?

Роббен уже не в сборной.

Роббен провёл весь отбор, участвуя во всех матчах.

но виноват -Промес..

у кого-то Коко не коко..

ты не в состоянии понять смысл слов Кокорина? это твои проблемы. Промес по европейским меркам средний игрок. которых в европе сотни.


Если допустить , что Промес средний по европейским меркам меркам игрок , то возникает вопрос - Кокорин тогда какой ? И сколько Таких в Европе ? Шутку можно было бы принять , если бы сам Кокорин был по мастерству выше Промеса . А так - " знать Моська то сильна , раз лает на слона .."(с)


А чем в данный момент промес выгодно отличается от Кокорина? По каким таким показателям?
Ваше субъективное мнение не очень интересно. Интересна статистика. Удачи...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№76 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 22:16) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Как может это чмо рассуждать о мастерстве Промеса. когда сам из себя представляет полнейший - ноль...

Ну ты же рассуждаешь. А сам гомно гомном. Что человек, что футболист. И о других судишь. Ты куй из перди... никто... всего лишь, а самомнение то frowning
Регистрация: 28.01.2016
№75 Написал: Svin (Сегодня, 22:14) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
У них лидер из Спартака,говорит ведущий.-Отличный выбор-,отвечает Кокорин.Что изменилось?Да ни@уя.
Регистрация: 23.10.2017
№74 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 22:14) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
У Голландцев не все потеряно,если лидер Промес.А вот у нас беда,что Кокорин вызывается в сборную.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№73 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: Skyline
Промес по европейским меркам средний игрок. которых в европе сотни.

Кто тогда Дриусси, Передасы , Рыгони, и прочая Аргентинская масса в Зине?

Да такие же середняки, которых пруд пруди...но у них хоть есть шанс сыграть на ЧМ)))


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№72 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 22:14) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: yuri
Есть и третий вариант, вполне реальный Слишком умный журналюга.Наводящие вопросы с единственной целью- поднять срач.

А Кокорин как последний..... повёлся и в который раз уже подтвердил, что в голове у него в место мозгов одна большая шпала, думал сумничать а получилось как всегда.
Регистрация: 25.07.2016
№71 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Если допустить , что Промес средний по европейским меркам меркам игрок , то возникает вопрос - Кокорин тогда какой ? И сколько Таких в Европе ? Шутку можно было бы принять , если бы сам Кокорин был по мастерству выше Промеса . А так - " знать Моська то сильна , раз лает на слона .."(с)

Кокорин, как и все наши игроки игроки внутреннего пользования. разве кто то пишгет что Кокорин хороший игрок по европейским меркам?
но промес никогда не будет играть в топ клубе европы. это факт


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№70 Написал: zoom РФ (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (5)
online

Те же яйца, только в профиль:
"Раньше россияне с нами регулярно в плейофф различных турниров играли, но уже который крупный турнир для них - фиаско, - сказал Промес.

"У них лидер — из "Зенита", — добавил ведущий, имея в виду Кокорина.

"В этом и беда!" — отметил Промес.


--------------------
Оправдываешься - значит виноват.
Регистрация: 21.11.2009
№69 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:09) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: spartach10
Цитата: sanyapytilin
уровня Промеса

зато в швеции, лидеры уровня полена вернблума...которого судьи типа ручного карася, не удаляют...

Цитата: ---ALEX---
Голубого

Ваша стихия... голубое все...


Ну не надо, не надо переходить на личности, не по-взрослому это.
Обрати внимание на Адриано, он очень дерзкий и играет иногда подло, но ты о нем не говоришь...
В Локо есть Тарасов, в последней игре Дзюба подвежал и со спины ударил Вернблума....зачем выделять отдельно их? Хватает такой игры...
И ты мне на вопрос ответь, нормально Глушаков сегодня выразился про голубые цвета?


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№68 Написал: Amirovich (Сегодня, 22:08) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Ах как профессиАнально работают на голубом радио ЗениД. Браво!!! Кокоша в очередной раз показал себя идиотом. Играть в футбол в этом сезоне он уже видимо закончил, везуха прервалась, взялся за старое, опять принялся шлепать своим вонючим языком где попало smile

Сегодня твой ебливый щенок глушак от ТАЗа вью дао такое что я теперь даже в сборной не смогу его видеть !
Регистрация: 28.02.2015
№67 Написал: oksva Спб (Сегодня, 22:08) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Цитата: Пивовед
Цитата: Skyline
Цитата: Пивовед
Цитата: Skyline
а сейчас середняк из среднего по европейским меркам клуба.

это ты про Роббена и Баварию ?
пасть не треснет называть их середняками ?

Роббен уже не в сборной.

Роббен провёл весь отбор, участвуя во всех матчах.

но виноват -Промес..

у кого-то Коко не коко..

ты не в состоянии понять смысл слов Кокорина? это твои проблемы. Промес по европейским меркам средний игрок. которых в европе сотни.


Если допустить , что Промес средний по европейским меркам меркам игрок , то возникает вопрос - Кокорин тогда какой ? И сколько Таких в Европе ? Шутку можно было бы принять , если бы сам Кокорин был по мастерству выше Промеса . А так - " знать Моська то сильна , раз лает на слона .."(с)


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
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