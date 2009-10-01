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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Кокорин: Промес - лидер сборной Нидерландов? В этом и беда!
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин высказался о сборной Нидерландов, не сумевшей пробиться на чемпионат мира.
"Раньше голландцы считались грандами, но уже второй крупный турнир пройдет мимо них, - сказал Кокорин.
"У них лидер — из "Спартака", — добавил ведущий, имея в виду полузащитника Квинси Промеса.
"В этом и беда!" — отметил Кокорин в эфире "Радио Зенит".
"Раньше голландцы считались грандами, но уже второй крупный турнир пройдет мимо них, - сказал Кокорин.
"У них лидер — из "Спартака", — добавил ведущий, имея в виду полузащитника Квинси Промеса.
"В этом и беда!" — отметил Кокорин в эфире "Радио Зенит".
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