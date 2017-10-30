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Гилерме: во втором прессинг "Зенита" ослаб, и мы получили больше пространства

Вратарь "Локо" Маринато Гилерме подвел итоги игры чемпионата России с "Зенитом" (3:0).

- В первом тайме было тяжело. Мы провели много времени в обороне. "Зенит" не позволял даже контратаковать. Но во втором их прессинг ослаб, мы получили больше пространства и провели несколько хороших контратак.

- Думали перед матчем, что игра может закончиться с таким счетом?

- Против "Зенита" тяжело играть в Петербурге, но мы ехали сюда только за победой. Мы все смотрим в турнирную таблицу, так что понимали, насколько эта игра важна.

ФК "Локомотив"
Теги: Гилерме Локомотив
Сегодня, 09:06
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:35) #
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Наравне с Фарфаном именно тебя считаю кузнецом вчерашней победы, красавец. Оказывался всегда в нужном месте, наспасал на полчемпионата.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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