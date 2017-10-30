Гилерме: во втором прессинг "Зенита" ослаб, и мы получили больше пространства

Вратарь "Локо" Маринато Гилерме подвел итоги игры чемпионата России с "Зенитом" (3:0).- В первом тайме было тяжело. Мы провели много времени в обороне. "Зенит" не позволял даже контратаковать. Но во втором их прессинг ослаб, мы получили больше пространства и провели несколько хороших контратак.- Против "Зенита" тяжело играть в Петербурге, но мы ехали сюда только за победой. Мы все смотрим в турнирную таблицу, так что понимали, насколько эта игра важна.