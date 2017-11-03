У Эдера подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра

?? У Эдера подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра. Завтра игрок пройдёт дополнительное обследование pic.twitter.com/YehJIkMaNE — ФК Локомотив (@fclokomotiv) November 2, 2017

Нападающий "Локомотива" Эдер получил травму в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:2).Форвард покинул поля до финального свистка - на 93-й минуте. У Эдера подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра. Завтра игрок пройдёт дополнительное обследование.