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У Эдера подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра

Нападающий "Локомотива" Эдер получил травму в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:2).

Форвард покинул поля до финального свистка - на 93-й минуте. У Эдера подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра. Завтра игрок пройдёт дополнительное обследование.

Теги: Эдер Локомотив
Сегодня, 00:16
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