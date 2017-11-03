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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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У Эдера подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра
Нападающий "Локомотива" Эдер получил травму в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" (1:2).
Форвард покинул поля до финального свистка - на 93-й минуте. У Эдера подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра. Завтра игрок пройдёт дополнительное обследование.
Форвард покинул поля до финального свистка - на 93-й минуте. У Эдера подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра. Завтра игрок пройдёт дополнительное обследование.
?? У Эдера подозрение на повреждение мышц задней поверхности бедра. Завтра игрок пройдёт дополнительное обследование pic.twitter.com/YehJIkMaNE— ФК Локомотив (@fclokomotiv) November 2, 2017
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