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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Екатеринбург Уфа
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Еще один "армейский" скальп: "Арсенал" увозит три очка с Дальнего Востока
Переиграв московских "армейцев" на своем поле, подопечные Миодрага Божовича справились и с "младшими братьями" ЦСКА. Rusfootball.info рассказывает о том, как "оружейники" ковали очередную победу, несмотря на все трудности выезда в Хабаровск.
Конкуренты или нет?
В нынешнем розыгрыше РФПЛ подчас трудно определить, за что реально сражается та или иная команда. Причиной тому невероятная плотность. Что говорить, если уже после начала второго круга клуб, расположившийся на тринадцатой строчке, от шестой позиции отделяли всего пять очков?!
Именно поэтому невозможно было сказать, являлась ли сегодняшняя схватка СКА и "Арсенала" в Хабаровске встречей непосредственных соперников по борьбе за выживание. "Армейцы" подошли к этому матчу, находясь на самом дне турнирной таблицы, "канониры" же занимали внешне комфортное девятое место. Однако достаточно дальневосточникам провести три-четыре удачных поединка, а команде Миодрага Божовича провалить пару-тройку туров, и эти коллективы могут едва ли не поменяться ролями. Так что ответ на вопрос о том, конкуренты ли они друг другу, мы узнаем позже.
Как бы там ни было, в сложившейся ситуации подопечным Алексея Поддубского необходимо было во что бы то ни стало брать три пункта. Да, у СКА наступило время аналога хоккейной домашней серии, в течение которой он проведет три поединка на стадионе имени Ленина кряду. Но вслед за "оружейниками" на Дальний Восток прибудут "Локомотив" и другие "армейцы", московские. Очевидно, что обыграть двух представителей столицы хабаровским футболистам будет очень сложно, а потому перед их визитом нужно было побеждать потенциально более слабый "Арсенал". Иначе можно глубоко увязнуть в аутсайдерском болоте, а потом оттуда и не выберешься.
Впрочем, этих туляков еще поди переиграй. В текущем сезоне "пушкари" весьма неплохи: Божович явственно поднял качество игры коллектива на новый уровень.
Правда, у СКА имелся очевидный козырь – фактор своего поля, который в случае с этим клубом однозначно играет большую роль. Да, "армейцы" не так часто побеждают в родных стенах, однако до сегодняшнего дня из семи матчей в Хабаровске проиграли лишь один: "Зениту" на самом старте чемпионата, когда подшефные Поддубского еще в полной мере не приспособились к реалиям Премьер-лиги. Да в и том поединке у них были хорошие шансы зацепиться за очки. Долгий перелет и резкий скачок на несколько часовых поясов вперед действительно являются проблемой для других команд элитного дивизиона, а Тула очень далека от Хабаровска…
Только прилетели – сразу сели
Наставник "Арсенала" несколько неожиданно оставил в запасе Джорджевича, отрядив на переднюю линию Кангву. И этот ход черногорского специалиста сработал практически мгновенно! На самом старте поединка Горбатенко из района центрального круга отдал класснейшую разрезающую передачу с лету (!), отправив замбийца на свидание с Довбней, а Эванс, не став сближаться с голкипером, сильным ударом по центру ворот послал мяч в сетку.
Честно говоря, мне кажется, что герой матча против "Спартака", коего тогда некоторые болельщики требовали вызвать в сборную, сыграл в этом эпизоде неудачно. Да, Кангва поймал Довбню на противоходе, тем не менее, создалось впечатление, что Александр мог выручить свою команду.
Почти идеальная работа скульптора Миодрага
Вообще, первые полчаса "оружейники" провели отлично, и было очевидно, что все складывается так, как и запланировал их рулевой.
Быстро открыв счет, "Арсенал" не стал отходить в глухую оборону, а подолгу контролировал мяч, не позволяя СКА сконцентрироваться на атаках. Когда же хабаровские футболисты все-таки приближались к чужой штрафной, то понятия не имели, как туда пробраться. Даже более-менее опасный стандарт у них за это время имелся всего один, да и тот – с фланга. Вспомнить на этом промежутке можно разве что неплохой дальний выстрел Казанкова из-под Григолавы, но Габулов без особых трудностей накрыл мяч.
Проблемой для "канониров" могло быть только отсутствие собственных моментов. Они также отметились лишь попыткой автора голевой передачи отличиться ударом из-за штрафной, с коим Довбня легко справился в прыжке, который, как говаривал покойный Владимир Маслаченко, подошел для фото в "Пионерскую правду".
Привет от бывшего
Но первая же серьезная ошибка подопечных Божовича привела к выравниваю цифр на табло. Маркович отличным пасом бросил в прорыв по зоне правого инсайда Савичева, тот прострелил на дальнюю штангу, а там не было никого, кроме экс-"пушкаря" Федотова, коему оставалось только подставить ногу. Любопытно, что полтора года назад именно Виталий принес победу "Арсеналу" в Хабаровске, когда эти команды выступали на уровне ФНЛ.
На кураже хозяева могли и вовсе выйти вперед, если бы Маркович не сорвал выход один на один плохой обработкой мяча.
Оставшиеся до перерыва минуты прошли в равной игре без острых эпизодов. Ну, Ткачев неплохо приложился издали рядом с ближней "девяткой". И всё.
Отказались от подарка
Начало второго тайма едва не ознаменовалось еще более быстрым голом: после прострела с правого края оборонец "Арсенала" махнул ногой мимо мяча, но Казанков этого, похоже, не ожидал и в падении пробил куда-то совсем не туда.
Путь к ничьей
После перерыва территориальный перевес попеременно переходил от одного соперника к другому, при этом особой опасности наступательные акции обеих команд в себе не несли.
Упоминания достоин всплеск, приключившийся в районе 55-й минуты. Для начала Чаушич без помех пробивал с линии вратарской, замыкая навес Горбатенко, однако мяч пошел чуть выше, чем было нужно, и потому серб из убойной позиции не попал в створ.
СКА тут же ответил. Дальневосточники расчертили прекрасную по геометрии атаку, доведя мяч с правого фланга в зону левого инсайда Федотову, Виталий уже примерялся к дублю, нанося удар в противоход Габулову, но угодил в Комбарова.
Черногорец – черногорцу
Однако мирного исхода не случилось. Миодраг Божович принял интересное решение, произведя в течение пяти минут все три замены. И снова оказался прав, ибо вторая из них решила исход встречи.
Кульминация наступила на 86-й минуте. Наваловский не сумел накрыть удар Горбатенко с линии штрафной, а Довбня на сей раз уж точно ошибся, отбив мяч прямо перед собой. Голкипер отчаянно пытался исправить ситуацию, но первым к отскоку поспел Джорджевич, который сменил Шевченко, и спокойно дослал мяч в сетку.
Вместе с добавленными минутами у СКА было не так уж и мало времени, однако ни единого шанса спасти встречу дальневосточные футболисты так и не выловили.
"Арсенал" хочет показать себя Европе?
Беспроигрышная серия команды Алексея Поддубского на своем поле оборвалась, и хабаровчане уходят на короткий перерыв в чемпионате последними, набрав всего лишь одно очко в четырех турах…
А вот у туляков все здорово. Виктория на Дальнем Востоке подняла подопечных Божовича не невиданную доселе шестую позицию, которую они будут занимать, как минимум, до завершения поединка "Спартак" – "Уфа". Еврокубковая зона совсем близко, и, может быть, "оружейникам" стоит подкорректировать задачи на сезон?
Сергей Янков, Rusfootball.info
Конкуренты или нет?
В нынешнем розыгрыше РФПЛ подчас трудно определить, за что реально сражается та или иная команда. Причиной тому невероятная плотность. Что говорить, если уже после начала второго круга клуб, расположившийся на тринадцатой строчке, от шестой позиции отделяли всего пять очков?!
Именно поэтому невозможно было сказать, являлась ли сегодняшняя схватка СКА и "Арсенала" в Хабаровске встречей непосредственных соперников по борьбе за выживание. "Армейцы" подошли к этому матчу, находясь на самом дне турнирной таблицы, "канониры" же занимали внешне комфортное девятое место. Однако достаточно дальневосточникам провести три-четыре удачных поединка, а команде Миодрага Божовича провалить пару-тройку туров, и эти коллективы могут едва ли не поменяться ролями. Так что ответ на вопрос о том, конкуренты ли они друг другу, мы узнаем позже.
Как бы там ни было, в сложившейся ситуации подопечным Алексея Поддубского необходимо было во что бы то ни стало брать три пункта. Да, у СКА наступило время аналога хоккейной домашней серии, в течение которой он проведет три поединка на стадионе имени Ленина кряду. Но вслед за "оружейниками" на Дальний Восток прибудут "Локомотив" и другие "армейцы", московские. Очевидно, что обыграть двух представителей столицы хабаровским футболистам будет очень сложно, а потому перед их визитом нужно было побеждать потенциально более слабый "Арсенал". Иначе можно глубоко увязнуть в аутсайдерском болоте, а потом оттуда и не выберешься.
Впрочем, этих туляков еще поди переиграй. В текущем сезоне "пушкари" весьма неплохи: Божович явственно поднял качество игры коллектива на новый уровень.
Правда, у СКА имелся очевидный козырь – фактор своего поля, который в случае с этим клубом однозначно играет большую роль. Да, "армейцы" не так часто побеждают в родных стенах, однако до сегодняшнего дня из семи матчей в Хабаровске проиграли лишь один: "Зениту" на самом старте чемпионата, когда подшефные Поддубского еще в полной мере не приспособились к реалиям Премьер-лиги. Да в и том поединке у них были хорошие шансы зацепиться за очки. Долгий перелет и резкий скачок на несколько часовых поясов вперед действительно являются проблемой для других команд элитного дивизиона, а Тула очень далека от Хабаровска…
Только прилетели – сразу сели
Наставник "Арсенала" несколько неожиданно оставил в запасе Джорджевича, отрядив на переднюю линию Кангву. И этот ход черногорского специалиста сработал практически мгновенно! На самом старте поединка Горбатенко из района центрального круга отдал класснейшую разрезающую передачу с лету (!), отправив замбийца на свидание с Довбней, а Эванс, не став сближаться с голкипером, сильным ударом по центру ворот послал мяч в сетку.
Честно говоря, мне кажется, что герой матча против "Спартака", коего тогда некоторые болельщики требовали вызвать в сборную, сыграл в этом эпизоде неудачно. Да, Кангва поймал Довбню на противоходе, тем не менее, создалось впечатление, что Александр мог выручить свою команду.
Почти идеальная работа скульптора Миодрага
Вообще, первые полчаса "оружейники" провели отлично, и было очевидно, что все складывается так, как и запланировал их рулевой.
Быстро открыв счет, "Арсенал" не стал отходить в глухую оборону, а подолгу контролировал мяч, не позволяя СКА сконцентрироваться на атаках. Когда же хабаровские футболисты все-таки приближались к чужой штрафной, то понятия не имели, как туда пробраться. Даже более-менее опасный стандарт у них за это время имелся всего один, да и тот – с фланга. Вспомнить на этом промежутке можно разве что неплохой дальний выстрел Казанкова из-под Григолавы, но Габулов без особых трудностей накрыл мяч.
Проблемой для "канониров" могло быть только отсутствие собственных моментов. Они также отметились лишь попыткой автора голевой передачи отличиться ударом из-за штрафной, с коим Довбня легко справился в прыжке, который, как говаривал покойный Владимир Маслаченко, подошел для фото в "Пионерскую правду".
Привет от бывшего
Но первая же серьезная ошибка подопечных Божовича привела к выравниваю цифр на табло. Маркович отличным пасом бросил в прорыв по зоне правого инсайда Савичева, тот прострелил на дальнюю штангу, а там не было никого, кроме экс-"пушкаря" Федотова, коему оставалось только подставить ногу. Любопытно, что полтора года назад именно Виталий принес победу "Арсеналу" в Хабаровске, когда эти команды выступали на уровне ФНЛ.
На кураже хозяева могли и вовсе выйти вперед, если бы Маркович не сорвал выход один на один плохой обработкой мяча.
Оставшиеся до перерыва минуты прошли в равной игре без острых эпизодов. Ну, Ткачев неплохо приложился издали рядом с ближней "девяткой". И всё.
Отказались от подарка
Начало второго тайма едва не ознаменовалось еще более быстрым голом: после прострела с правого края оборонец "Арсенала" махнул ногой мимо мяча, но Казанков этого, похоже, не ожидал и в падении пробил куда-то совсем не туда.
Путь к ничьей
После перерыва территориальный перевес попеременно переходил от одного соперника к другому, при этом особой опасности наступательные акции обеих команд в себе не несли.
Упоминания достоин всплеск, приключившийся в районе 55-й минуты. Для начала Чаушич без помех пробивал с линии вратарской, замыкая навес Горбатенко, однако мяч пошел чуть выше, чем было нужно, и потому серб из убойной позиции не попал в створ.
СКА тут же ответил. Дальневосточники расчертили прекрасную по геометрии атаку, доведя мяч с правого фланга в зону левого инсайда Федотову, Виталий уже примерялся к дублю, нанося удар в противоход Габулову, но угодил в Комбарова.
Черногорец – черногорцу
Однако мирного исхода не случилось. Миодраг Божович принял интересное решение, произведя в течение пяти минут все три замены. И снова оказался прав, ибо вторая из них решила исход встречи.
Кульминация наступила на 86-й минуте. Наваловский не сумел накрыть удар Горбатенко с линии штрафной, а Довбня на сей раз уж точно ошибся, отбив мяч прямо перед собой. Голкипер отчаянно пытался исправить ситуацию, но первым к отскоку поспел Джорджевич, который сменил Шевченко, и спокойно дослал мяч в сетку.
Вместе с добавленными минутами у СКА было не так уж и мало времени, однако ни единого шанса спасти встречу дальневосточные футболисты так и не выловили.
"Арсенал" хочет показать себя Европе?
Беспроигрышная серия команды Алексея Поддубского на своем поле оборвалась, и хабаровчане уходят на короткий перерыв в чемпионате последними, набрав всего лишь одно очко в четырех турах…
А вот у туляков все здорово. Виктория на Дальнем Востоке подняла подопечных Божовича не невиданную доселе шестую позицию, которую они будут занимать, как минимум, до завершения поединка "Спартак" – "Уфа". Еврокубковая зона совсем близко, и, может быть, "оружейникам" стоит подкорректировать задачи на сезон?
Чемпионат России
16 тур
СКА-Хабаровск 1-2 Арсенал
Голы: Федотов, 33 - Кангва, 5, Джорджевич, 86.
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко (Христов, 78), Карасёв (Калинский, 74), Федотов (Г. Габулов, 82), Маркович.
"Арсенал": В. Габулов, Комбаров, Григалава (Денисов, 73), Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Александров, Чаушич (Берхамов, 68), Шевченко (Джорджевич, 69), Кангва.
Предупреждения: Дедечко, 39, Эдиев, 59 - Григалава, 41, Горбатенко, 90+1.
16 тур
СКА-Хабаровск 1-2 Арсенал
Голы: Федотов, 33 - Кангва, 5, Джорджевич, 86.
СКА-Хабаровск: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко (Христов, 78), Карасёв (Калинский, 74), Федотов (Г. Габулов, 82), Маркович.
"Арсенал": В. Габулов, Комбаров, Григалава (Денисов, 73), Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Александров, Чаушич (Берхамов, 68), Шевченко (Джорджевич, 69), Кангва.
Предупреждения: Дедечко, 39, Эдиев, 59 - Григалава, 41, Горбатенко, 90+1.
Сергей Янков, Rusfootball.info
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