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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Миодраг Божович: Джорджевич будет в тройке лучших бомбардиров
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал игру нападающего "канониров" Луки Джорджовича. Черногорец забил шесть голов в текущем сезоне.
"Никакого секрета тут нет. Всё, в чём он нуждался, - это игровая практика. У нас Лука её получил. В таких условиях игрок, наверное, раскрылся бы вне зависимости от фамилии и национальности тренера. Он обладает ценными для нападающего качествами, и я уверен, что ещё прибавит.
Джорджевич хорошо двигается, умело открывается и максимально серьёзно настраивается на каждый матч. Если бы ещё реализовывал все свои моменты – а их у него всегда много – был бы лучшим бомбардиром чемпионата!
Хотя понимаю, что в команде, которая не борется за высокие места, выиграть этот титул будет сложно. Но в тройке лучших Лука будет, вот увидите!" - передает слова Божовича "Чемпионат".
"Никакого секрета тут нет. Всё, в чём он нуждался, - это игровая практика. У нас Лука её получил. В таких условиях игрок, наверное, раскрылся бы вне зависимости от фамилии и национальности тренера. Он обладает ценными для нападающего качествами, и я уверен, что ещё прибавит.
Джорджевич хорошо двигается, умело открывается и максимально серьёзно настраивается на каждый матч. Если бы ещё реализовывал все свои моменты – а их у него всегда много – был бы лучшим бомбардиром чемпионата!
Хотя понимаю, что в команде, которая не борется за высокие места, выиграть этот титул будет сложно. Но в тройке лучших Лука будет, вот увидите!" - передает слова Божовича "Чемпионат".
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