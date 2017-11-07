Опрос:

Новости партнеров

Миодраг Божович: Джорджевич будет в тройке лучших бомбардиров

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович прокомментировал игру нападающего "канониров" Луки Джорджовича. Черногорец забил шесть голов в текущем сезоне.

"Никакого секрета тут нет. Всё, в чём он нуждался, - это игровая практика. У нас Лука её получил. В таких условиях игрок, наверное, раскрылся бы вне зависимости от фамилии и национальности тренера. Он обладает ценными для нападающего качествами, и я уверен, что ещё прибавит.

Джорджевич хорошо двигается, умело открывается и максимально серьёзно настраивается на каждый матч. Если бы ещё реализовывал все свои моменты – а их у него всегда много – был бы лучшим бомбардиром чемпионата!

Хотя понимаю, что в команде, которая не борется за высокие места, выиграть этот титул будет сложно. Но в тройке лучших Лука будет, вот увидите!" - передает слова Божовича "Чемпионат".
Теги: Божович Арсенал Тула Джорджевич
Сегодня, 15:36
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:49) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
С той частотой с которой свиньям дают пробивать пенальти, промес ему 3 строчку не уступит
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: interested (Сегодня, 15:43) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Божович раскрыл Джорджевича.
Регистрация: 18.10.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.