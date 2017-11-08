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"Луч-Энергия" и "Волгарь" не забили голов

Владивостокский "Луч-Энергия" сыграл вничью с астраханским "Волгарем" в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги.

ФНЛ. 22 тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Волгарь" (Астрахань) – 0:0
Теги: Луч-Энергия Волгарь
Сегодня, 14:09
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