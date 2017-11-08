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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Луч-Энергия" и "Волгарь" не забили голов
Владивостокский "Луч-Энергия" сыграл вничью с астраханским "Волгарем" в матче 22-го тура Футбольной национальной лиги.
ФНЛ. 22 тур
"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Волгарь" (Астрахань) – 0:0
ФНЛ. 22 тур
"Луч-Энергия" (Владивосток) – "Волгарь" (Астрахань) – 0:0
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