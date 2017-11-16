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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Губернатор: хочу создать народную команду, где акционерами выступят болельщики "Тосно"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о планах по поводу ФК «Тосно».
– ФК «Тосно» – непростой проект. Пока его тянет на себе только узкий пул инвесторов. Надо его расширять. Сегодня непросто привлечь другие крупные компании к его финансированию. Мы пытаемся это сделать. Но что-то у нас не очень это получается, поэтому пока мы не ставим перед «Тосно» и перед собой амбициозных задач – дай бог выжить в непростых условиях премьер-лиги и удержаться в ней.
Есть у меня проект так называемой «народной команды», но его юридически можно реализовывать только после завершения сезона – создать первый в России акционерный народный клуб. Чтобы каждый, кто неравнодушен к футболу, начиная от крупного предприятия и заканчивая любым жителем, мог приобрести акции, создав акционерный капитал клуба. «Спартак» называют народной командой. На самом деле это не так. Я хочу создать народную команду, где акционерами выступят жители Ленинградской области и все болельщики «Тосно». Но это не значит, что мы не будем просить крупный бизнес помогать «Тосно».
Сами мы не вкладываем бюджетные деньги в поддержу профессионального футбола, мы вкладываем только в массовый спорт, в разы увеличивая финансирование, – приводит слова Дрозденко «ФедералПресс».
– ФК «Тосно» – непростой проект. Пока его тянет на себе только узкий пул инвесторов. Надо его расширять. Сегодня непросто привлечь другие крупные компании к его финансированию. Мы пытаемся это сделать. Но что-то у нас не очень это получается, поэтому пока мы не ставим перед «Тосно» и перед собой амбициозных задач – дай бог выжить в непростых условиях премьер-лиги и удержаться в ней.
Есть у меня проект так называемой «народной команды», но его юридически можно реализовывать только после завершения сезона – создать первый в России акционерный народный клуб. Чтобы каждый, кто неравнодушен к футболу, начиная от крупного предприятия и заканчивая любым жителем, мог приобрести акции, создав акционерный капитал клуба. «Спартак» называют народной командой. На самом деле это не так. Я хочу создать народную команду, где акционерами выступят жители Ленинградской области и все болельщики «Тосно». Но это не значит, что мы не будем просить крупный бизнес помогать «Тосно».
Сами мы не вкладываем бюджетные деньги в поддержу профессионального футбола, мы вкладываем только в массовый спорт, в разы увеличивая финансирование, – приводит слова Дрозденко «ФедералПресс».
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