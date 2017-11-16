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Губернатор: хочу создать народную команду, где акционерами выступят болельщики "Тосно"

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о планах по поводу ФК «Тосно».

– ФК «Тосно» – непростой проект. Пока его тянет на себе только узкий пул инвесторов. Надо его расширять. Сегодня непросто привлечь другие крупные компании к его финансированию. Мы пытаемся это сделать. Но что-то у нас не очень это получается, поэтому пока мы не ставим перед «Тосно» и перед собой амбициозных задач – дай бог выжить в непростых условиях премьер-лиги и удержаться в ней.

Есть у меня проект так называемой «народной команды», но его юридически можно реализовывать только после завершения сезона – создать первый в России акционерный народный клуб. Чтобы каждый, кто неравнодушен к футболу, начиная от крупного предприятия и заканчивая любым жителем, мог приобрести акции, создав акционерный капитал клуба. «Спартак» называют народной командой. На самом деле это не так. Я хочу создать народную команду, где акционерами выступят жители Ленинградской области и все болельщики «Тосно». Но это не значит, что мы не будем просить крупный бизнес помогать «Тосно».

Сами мы не вкладываем бюджетные деньги в поддержу профессионального футбола, мы вкладываем только в массовый спорт, в разы увеличивая финансирование, – приводит слова Дрозденко «ФедералПресс».
Теги: Тосно
Сегодня, 12:45
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8
(5)
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 14:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
все ответят СПАРТАК !!!

ты все живешь стариной ...когда это было? и москва это не весь народ!
Регистрация: 26.04.2017
№7 Написал: Батька (Сегодня, 14:20) #
  • -4
  •  (8)
online

Чисто весь опус что бы немного "попиарится" на имени Спартака и кого не спроси даже дебила с ПТУ Питерского какая команда у нас в России народная - все ответят СПАРТАК !!!
Регистрация: 9.09.2016
№6 Написал: SHRЕК (Сегодня, 14:14) #
  • -1
  •  (5)

младэц чувак прально думает а гандоны тупарылые негодують joy
Регистрация: 11.02.2017
№5 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:32) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Мда... На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти...
Регистрация: 2.08.2013
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 13:24) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
понятно ...если удержатся .то выживут если вылетят то не будет тосно команды!

Цитата: SHIGA
играете на бомж арене за 100 км от дома.

60 км
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:15) #
  • 0
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Полная глупость и ПИАР....этого человека вообще нужно удалить от общества....ОН ПРОСТО ВОР ....как люди живут он не знает ....за то знает как сделать народную команду....ЛУЧШЕ БЫ ЗНАЛ ПОБОРЫ ЖКХ ОТ ЗАРПЛАТЫ В ПРОЦЕНТАХ... МУ-АК.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: FCSM78 Khimki (Сегодня, 13:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Народная команда в России одна!
Регистрация: 23.01.2012
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:48) #
  • -5
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
и много этих болельщиков тосно?
у вас своего стадиона то нет.. играете на бомж арене за 100 км от дома..
Регистрация: 22.05.2015
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