Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Игорь Акинфеев - лучший игрок ЦСКА в октябре

Болельщики ЦСКА признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в октябре.

По итогам голосования среди поклонников красно-синих Акинфеев набрал 42% голосов. Вторым стал защитник Алексей Березуцкий (20%), на третьей строчке - полузащитник Понтус Вернблум (10%).

Акинфеев признаётся болельщиками лучшим игроком команды второй месяц кряду.

Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 19:30
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: miktar (Сегодня, 19:42) #
  • -1
  •  (1)
online

Правильно.
ЭТО ВРАТАРЬ!
---------------------------------------------------

а, не "дайте постоять в сборной, меня все хвалят..."


--------------------
ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 19:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Поддерживаю!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.