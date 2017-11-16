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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Игорь Акинфеев - лучший игрок ЦСКА в октябре
Болельщики ЦСКА признали голкипера Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в октябре.
По итогам голосования среди поклонников красно-синих Акинфеев набрал 42% голосов. Вторым стал защитник Алексей Березуцкий (20%), на третьей строчке - полузащитник Понтус Вернблум (10%).
Акинфеев признаётся болельщиками лучшим игроком команды второй месяц кряду.
По итогам голосования среди поклонников красно-синих Акинфеев набрал 42% голосов. Вторым стал защитник Алексей Березуцкий (20%), на третьей строчке - полузащитник Понтус Вернблум (10%).
Акинфеев признаётся болельщиками лучшим игроком команды второй месяц кряду.
Болельщики #ЦСКА признали Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в октябре https://t.co/5wzinyfq0H pic.twitter.com/iiyN47SEmJ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 16, 2017
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