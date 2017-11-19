Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:42
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
Вадим Скрипченко: пока игра была равной, у "Анжи" были моменты, но одна ошибка привела к голу (1)
10:21
Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах (4)
Леонид Слуцкий: мы снова не выиграли, но считаю, что выступили лучше, чем в предыдущих трех матчах (4)
Коке: Гризманн спокоен, голы еще придут
Полузащитник "Атлетико" Коке после матча с "Реалом" (0:0) прокомментировал неудачную игру форварда Антуана Гризманна.
"Он спокоен. Голы и лучшая игра еще придут. Всем нам нужно оставаться спокойными.
Матч с "Реалом" получился интенсивным. У нас были хорошие моменты, и мы хотели обыграть своего вечного соперника. У нас столько же очков, сколько и у "Реала", поэтому мы сфокусированы на командах, которые опережают нас", - цитирует Коке Marca.
В текущем сезоне Гризманн провел в составе "матрасников" 14 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи.
"Он спокоен. Голы и лучшая игра еще придут. Всем нам нужно оставаться спокойными.
Матч с "Реалом" получился интенсивным. У нас были хорошие моменты, и мы хотели обыграть своего вечного соперника. У нас столько же очков, сколько и у "Реала", поэтому мы сфокусированы на командах, которые опережают нас", - цитирует Коке Marca.
В текущем сезоне Гризманн провел в составе "матрасников" 14 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.