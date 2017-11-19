Коке: Гризманн спокоен, голы еще придут

Полузащитник "Атлетико" Коке после матча с "Реалом" (0:0) прокомментировал неудачную игру форварда Антуана Гризманна."Он спокоен. Голы и лучшая игра еще придут. Всем нам нужно оставаться спокойными.Матч с "Реалом" получился интенсивным. У нас были хорошие моменты, и мы хотели обыграть своего вечного соперника. У нас столько же очков, сколько и у "Реала", поэтому мы сфокусированы на командах, которые опережают нас", - цитирует Коке Marca.В текущем сезоне Гризманн провел в составе "матрасников" 14 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав три результативные передачи.