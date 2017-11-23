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Болельщики "Баварии" забросали поле "Андерлехта" фальшивыми деньгами (фото)

Болельщики "Баварии" в матче Лиги чемпионов с "Андерлехтом" забросали поле фальшивыми купюрами.

Этим они выразили недовольство высокой стоимостью (€100) билетов на гостевой сектор. Болельщики немецкой команды ссылались на статью в правилах УЕФА, в которой указано, что билет на гостевой сектор не может стоить дороже, чем билет на аналогичный сектор для местных фанатов.

Во время матча фанаты вывесили баннер, с обращением к руководству бельгийского клуба: "Вы, наконец, удовлетворены своей жадностью?".



Газета.Ru
Теги: Бавария Андерлехт
Сегодня, 12:59
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