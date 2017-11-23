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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы
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Сергей Юран: когда играли молодые нападающие, ЦСКА терял мяч впереди. Вернблум его сохраняет
Болельщики "Баварии" забросали поле "Андерлехта" фальшивыми деньгами (фото)
Болельщики "Баварии" в матче Лиги чемпионов с "Андерлехтом" забросали поле фальшивыми купюрами.
Этим они выразили недовольство высокой стоимостью (€100) билетов на гостевой сектор. Болельщики немецкой команды ссылались на статью в правилах УЕФА, в которой указано, что билет на гостевой сектор не может стоить дороже, чем билет на аналогичный сектор для местных фанатов.
Во время матча фанаты вывесили баннер, с обращением к руководству бельгийского клуба: "Вы, наконец, удовлетворены своей жадностью?".
Газета.Ru
Этим они выразили недовольство высокой стоимостью (€100) билетов на гостевой сектор. Болельщики немецкой команды ссылались на статью в правилах УЕФА, в которой указано, что билет на гостевой сектор не может стоить дороже, чем билет на аналогичный сектор для местных фанатов.
Во время матча фанаты вывесили баннер, с обращением к руководству бельгийского клуба: "Вы, наконец, удовлетворены своей жадностью?".
Bayern fans throw fake money on the pitch to protest against ticket prices for this game pic.twitter.com/Ds4hFZrhGy— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 22, 2017
Газета.Ru
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