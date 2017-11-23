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"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Копенгагеном"

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Копенгагена" на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бойлессен, Квист, Вербич, Матич, Хольс, Зека, Сотириу.
Теги: Локомотив Копенгаген
Сегодня, 20:12
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5
(1)
№5 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 20:57) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: nord_MEPhi
Что-то я логику Матч-ТВ не улавливаю: сегодня они покажут Зенит, а в завершающем туре вместо Сосьедада Злин что ли?..

Нет, только Зенит. У Газпрома ещё не все мечты сбылись


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№4 Написал: nord_MEPhi Северодвинск (Сегодня, 20:28) #
  • +3
  •  (5)

Что-то я логику Матч-ТВ не улавливаю: сегодня они покажут Зенит, а в завершающем туре вместо Сосьедада Злин что ли?..


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Conscientia mille testes
Регистрация: 4.09.2009
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:23) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну, удачи.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: Царь Руссо Тула (Сегодня, 20:16) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
хороший состав. победить!
Регистрация: 9.11.2011
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 20:15) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Как бы не было Локо удачи,хотя с датчанами будет сложно.Автобус у них знатный.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
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