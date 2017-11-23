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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:13
Геннадий Орлов: наверное, кто-то шепнул Манчини, что на новом поле можно распилить деньги (12)
Геннадий Орлов: наверное, кто-то шепнул Манчини, что на новом поле можно распилить деньги (12)
19:18
Дмитрий Селюк: завистники "Локомотива" говорят, что железнодорожники должны играть в Хабаровске (14)
Дмитрий Селюк: завистники "Локомотива" говорят, что железнодорожники должны играть в Хабаровске (14)
18:42
Болельщик "Спартака", перенесший инсульт, нанесет символический удар по мячу перед матчем с "Зенитом" (4)
Болельщик "Спартака", перенесший инсульт, нанесет символический удар по мячу перед матчем с "Зенитом" (4)
18:17
Анзор Кавазашвили: если "Спартак" выйдет в 13 вместо 11 человек – он, конечно, "Ливерпуль" обыграет (2)
Анзор Кавазашвили: если "Спартак" выйдет в 13 вместо 11 человек – он, конечно, "Ливерпуль" обыграет (2)
16:03
Гендиректор "Тосно": не собираемся отдавать Заболотного просто так, он нам тоже очень нужен (10)
Гендиректор "Тосно": не собираемся отдавать Заболотного просто так, он нам тоже очень нужен (10)
13:12
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы (10)
Битва за евровесну и спарринг с повышенной ответственностью. "Локо" и "Зенит" продолжают выступления в Лиге Европы (10)
"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Копенгагеном"
Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Копенгагена" на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бойлессен, Квист, Вербич, Матич, Хольс, Зека, Сотириу.
"Локомотив": Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
"Копенгаген": Ольсен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бойлессен, Квист, Вербич, Матич, Хольс, Зека, Сотириу.
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