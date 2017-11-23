"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Копенгагеном"

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Копенгагена" на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.: Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Игнатьев, И. Денисов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.Ольсен, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Бойлессен, Квист, Вербич, Матич, Хольс, Зека, Сотириу.