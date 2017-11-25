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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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01:36
Александр Кокорин: на месте игроков "Спартака" держал бы в уме поражение от "Зенита" - 1:5 (2)
Александр Кокорин: на месте игроков "Спартака" держал бы в уме поражение от "Зенита" - 1:5 (2)
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Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (2)
"Штутграт" сыграл вничью с "Ганновером"
"Штутгарт" упустил победу над "Ганновером" (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии
13 тур
"Ганновер-96" – "Штутгарт" 1:1
Голы: Асано, 24, Фуллкруг, 76
"Ганновер-96": Чаунер, Корб, Острцолек, Антон, Зорг (Караман, 72), Сане, Швеглер, Бакалорц, Клаус, Харник (Фуллкруг, 46), Бебу
"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Баумгартль, Бадштубер, Павар, Аскасибар, Гентнер, Брекало (Аого, 66), Озджан (Аилтон, 87), Асано (Теродде, 73)
Предупреждения: Бек, 26, Озджан, 29, Павар, 39, Клаус, 48, Асано, 50, Бадштубер, 56
Чемпионат Германии
13 тур
"Ганновер-96" – "Штутгарт" 1:1
Голы: Асано, 24, Фуллкруг, 76
"Ганновер-96": Чаунер, Корб, Острцолек, Антон, Зорг (Караман, 72), Сане, Швеглер, Бакалорц, Клаус, Харник (Фуллкруг, 46), Бебу
"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Баумгартль, Бадштубер, Павар, Аскасибар, Гентнер, Брекало (Аого, 66), Озджан (Аилтон, 87), Асано (Теродде, 73)
Предупреждения: Бек, 26, Озджан, 29, Павар, 39, Клаус, 48, Асано, 50, Бадштубер, 56
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