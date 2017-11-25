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"Штутграт" сыграл вничью с "Ганновером"

"Штутгарт" упустил победу над "Ганновером" (1:1) в матче 13-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии

13 тур

"Ганновер-96" – "Штутгарт" 1:1

Голы: Асано, 24, Фуллкруг, 76

"Ганновер-96": Чаунер, Корб, Острцолек, Антон, Зорг (Караман, 72), Сане, Швеглер, Бакалорц, Клаус, Харник (Фуллкруг, 46), Бебу

"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Баумгартль, Бадштубер, Павар, Аскасибар, Гентнер, Брекало (Аого, 66), Озджан (Аилтон, 87), Асано (Теродде, 73)

Предупреждения: Бек, 26, Озджан, 29, Павар, 39, Клаус, 48, Асано, 50, Бадштубер, 56
Теги: Штутгарт Ганновер
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