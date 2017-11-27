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Андрей Червиченко: в матче "Спартака" с "Зенитом" многое решит психология

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказал мнение о психологии игры красно-белых в преддверии матча премьер-лиги с "Зенитом".

"Безусловно, "Спартак" прибавил по сравнению с началом чемпионата. Тем не менее мне кажется, что игра команды очень зависима от эмоций и психологии. Если у них все получается, то они громят "Краснодар" и "Севилью".

А в сложных матчах, когда нужно ломать ход встречи, как с "Марибором", красно-белые пропускают на последних минутах. Так что в матче с "Зенитом" многое решится именно на психологическом уровне", - цитируют Червиченко "Известия".
Теги: Червиченко Спартак
Сегодня, 07:32
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