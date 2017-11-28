Сальваторе Боккетти: мы вернулись в чемпионскую гонку

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после победы над "Зенитом" (3:1) отметил, что этот успех позволил его команде вернуться в чемпионскую гонку.– Конечно, эмоциональный получился матч, какими всегда бывают игры между "Спартаком" и "Зенитом". Для нас это очень важная победа, потому что сейчас мы вернулись в чемпионскую гонку.– Нет. И не только карточка. Арбитр допускал много мелких ошибок.– Когда играешь против "Зенита", это очень эмоционально, потому что выиграть хотят обе команды.– Нет. Даже после ухода Фернандо, мы контролировали ход матча, а питерцы создали не так много опасных моментов.