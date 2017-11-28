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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Комментатор ESPN: "Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд" (14)
Комментатор ESPN: "Ливерпуль" надеется, что "Спартак" не привезет такой футбол на "Энфилд" (14)
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Станислав Черчесов: после матча с Кореей всех отправил по домам, было все равно, пусть хоть пива выпьют (1)
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Артем Милевский может перейти в "Лудогорец"
Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский может продолжить карьеру в "Лудогорце", сообщает Top Sports.
Трансфер 32-летнего украниского форварда оценивается приблизительно в 800 тысяч евро, а клубы уже вступили в переговоры.
Трансфер 32-летнего украниского форварда оценивается приблизительно в 800 тысяч евро, а клубы уже вступили в переговоры.
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