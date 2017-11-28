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Артем Милевский может перейти в "Лудогорец"

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский может продолжить карьеру в "Лудогорце", сообщает Top Sports.

Трансфер 32-летнего украниского форварда оценивается приблизительно в 800 тысяч евро, а клубы уже вступили в переговоры.
Теги: Милевский Лудогорец
Сегодня, 19:23
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