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Сергей Фурсенко: лучше стадиона "Санкт-Петербург" сейчас в Европе нет

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко рассказал о стадионе "Санкт-Петербург Арена".

"Во-первых, вне всякого сомнения, громкие трансферы и личность нового главного тренера вызывали интерес у зрителя. Во-вторых, за счет слаженной работы коллектива "Зенита" нам удалось сделать так, чтобы на домашней арене болельщики почувствовали себя комфортно. Сейчас все хотят побывать на новом стадионе и увидеть игру новой команды.

Кстати, вы были на нашем стадионе? Лучше стадиона сейчас в Европе нет. Делегаты УЕФА, приезжающие на международные матчи "Зенита", которые знают толк в спортивных аренах, говорили в один голос, что сама арена и атмосфера на стадионе великолепны и находиться здесь очень комфортно. На улице минус, а внутри плюс семнадцать. У болельщиков возникает ощущение, что они находятся в уютном доме.

Для привлечения болельщиков нами проводится большое количество различного рода развлекательных мероприятий, в том числе это делается для того, чтобы они проводили на стадионе как можно больше времени. Наша арена стала местом семейного отдыха.

Болельщики, которые приходят за два часа до матча, фактически пять часов находятся на стадионе. За это время они успевают развлечь детей, поучаствовать в различных активностях, послушать музыку, посмотреть кино и так далее. На стадионе можно хорошо и быстро поесть. Концерты, гастрономические фестивали, кино, интерактив – все это привлекает семьи наших болельщиков. Поход на стадион стал для них образом жизни, который они полюбили.

Организовать все перечисленное непросто, требуется время и огромные усилия. Но мы делаем это для наших преданных болельщиков, а они в свою очередь яростно поддерживают любимую команду, – передает слова Фурсенко "Р-Спорт".
Теги: Фурсенко Крестовский
Сегодня, 12:58
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16
(9)
№16 Написал: Dragon (Сегодня, 14:19) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Шизойд
Регистрация: 28.02.2017
№15 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 14:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
каждый баклан хвалит своё болото


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Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№14 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: nami-sv
Даун.Расскажите ему,что в Питере и новые Кресты самые лучшие в Европе...когда откроют двери.

Когда их откроют мест не будет сразу.Там будут сидеть все, кто строил.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№13 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:59) #
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online

с дырявой крышей, с газоном, который гниет, поле, которые не выдвигается и многое другое
Регистрация: 20.04.2016
№12 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 13:57) #
  • +1
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Болеет за:
«Локомотив»
Почему эта мразь не сидит,а несёт свою хупцу.


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Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011
№11 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 13:54) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да чего уж там в Европе, в мире лучший, во вселенной... Да стадион хороший. Но к чему подобные заявления? Нездоровые амбиции и комплексы так и прут из товарища. Балабол
Регистрация: 17.11.2017
№10 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 13:50) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А ему сколько при распиле бабосов дали?
Регистрация: 2.04.2012
№9 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:43) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Даун.Расскажите ему,что в Питере и новые Кресты самые лучшие в Европе...когда откроют двери.
Регистрация: 9.08.2015
№8 Написал: Apant1 (Сегодня, 13:26) #
  • +9
  •  (13)

Из наших стадионов, больше всего впечатлил стадион в Краснодаре, круговой экран, парк у стадиона вообще отдельная история, Спартаковский стадион тоже хорош, Зенитовский наверняка тоже замечательный стадион, вместительный, но он какой то угрюмый и нет в нём никаких интересных решений, ну кроме оригинальной идеи, постоянно тырить деньги, на его достройку
Регистрация: 15.03.2017
№7 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Самый дорогой не значит самый лучший. Фурсенко похож на хвастливого баклана болтуна, хоть что то, но должно быть непременно лучше.

Ему че написали в Кремле, то и талдычит. Зато денежку гребет не по детски, хоть так же не по детски придуряется.
Регистрация: 2.08.2010
№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:21) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Локомотив»
Самый дорогой не значит самый лучший. Фурсенко похож на хвастливого баклана болтуна, хоть что то, но должно быть непременно лучше.
Регистрация: 29.10.2010
№5 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:15) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
типичный питерец


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:09) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
не знаю как и реагировать...чего-то у него вообще все радужно
да и странно в целом..стадионы ЦСКА, Спартака (а сейчас скоро уже и Динамо) - они разве хуже?
или что тогда скажете про Ноу Камп,Бернабеу?Альянц Арену?новый Уэмбли?
то, что для нас высший класс - в европе давно же норма


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№3 Написал: Орнитолог (Сегодня, 13:05) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как орнитолог - подтверждаю! laughing
Кстати, есть такая Конвенция о водно-болотных угодьях, международная, призвана защитить места гнездования редких птиц, в том числе. Еще на этом можете бабло поднять с сортир-ареной


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№2 Написал: vvSpartak (Сегодня, 13:05) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
И самого дорогого в мире, об этом он чего-то молчит


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№1 Написал: Туман (Сегодня, 13:04) #
  • +5
  •  (15)

бенефис главного дауна.... подфинляндии......
Регистрация: 29.11.2017
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