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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Валерий Рейнгольд: "Арсенал", почему вы даете бой только "Спартаку"?
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info высказался относительно победе красно-белых над тульским "Арсеналом" в премьер-лиге.
- Тяжелый матч "Спартак" вытащил. Тем более забил на последней минуте. Я хочу соперникам другое сказать: ну почему вы всегда так не играете? Почему они в прессе говорят, что "мы дадим бой "Спартаку". Хотел бы я спросить у самих игроков и тренеров, почему вы даете бой только "Спартаку"? Почему так не играете все время? Это не понятная система у нас. Бой надо давать в каждой игре. Вы профессионалы. А если к вам приезжает "Спартак", вы понты кидаете, что сейчас выйдете... Не надо понты кидать. А что касается игры, молодцы туляки. Дали бой. Хотя давайте почаще такие бои, а не только против "Спартака". У "Спартака" много игроков не играло. Мы же понимаем, что красно-белые основные силы готовят к "Ливерпулю" 6 декабря. Не за горами. Подняли мне настроение. Тяжелые игры запоминаются надолго. Это игры игры через кровь. Молодцы ребята. Пока далеко "Локомотив" не отпускают.
- Очень тяжелые погодные условия...
- Ужасные. Но если будем жаловаться на погодные условия, то надо прекратить чемпионат России. Я давно говорил, что ребята, чиновники, соберитесь и подумайте об этом. Мы живем в северной стране. Хватит заниматься дурдомом. Это вопрос не ко мне. Это вопрос к руководителям футбольным. Что они творят вообще? Футбол должен играться в тепле, в комфорте, с чаем, с пивом, c бутербродами, с детворой. Это в принципе для болельщика шоу. Этот бардак как был, так и продолжается. Я на эти вещи смотреть не могу, слезы на глазах. Во-первых, мне жалко футболистов, они же тоже люди. ЦСКА играл в Хабаровске при -17 градусов. Ну ни в какие ворота не лезет это. Я бы раздел этого чиновника гребанного, надел на него плавки и пускай побегает. Ребята потом три дня кашляют. Слава богу, только кашель. А может и воспаление легких быть. Испоганить свое здоровье одним махом. Декабрь месяц а мы в футбол играем. Куда дальше?
Rusfootball.info
- Тяжелый матч "Спартак" вытащил. Тем более забил на последней минуте. Я хочу соперникам другое сказать: ну почему вы всегда так не играете? Почему они в прессе говорят, что "мы дадим бой "Спартаку". Хотел бы я спросить у самих игроков и тренеров, почему вы даете бой только "Спартаку"? Почему так не играете все время? Это не понятная система у нас. Бой надо давать в каждой игре. Вы профессионалы. А если к вам приезжает "Спартак", вы понты кидаете, что сейчас выйдете... Не надо понты кидать. А что касается игры, молодцы туляки. Дали бой. Хотя давайте почаще такие бои, а не только против "Спартака". У "Спартака" много игроков не играло. Мы же понимаем, что красно-белые основные силы готовят к "Ливерпулю" 6 декабря. Не за горами. Подняли мне настроение. Тяжелые игры запоминаются надолго. Это игры игры через кровь. Молодцы ребята. Пока далеко "Локомотив" не отпускают.
- Очень тяжелые погодные условия...
- Ужасные. Но если будем жаловаться на погодные условия, то надо прекратить чемпионат России. Я давно говорил, что ребята, чиновники, соберитесь и подумайте об этом. Мы живем в северной стране. Хватит заниматься дурдомом. Это вопрос не ко мне. Это вопрос к руководителям футбольным. Что они творят вообще? Футбол должен играться в тепле, в комфорте, с чаем, с пивом, c бутербродами, с детворой. Это в принципе для болельщика шоу. Этот бардак как был, так и продолжается. Я на эти вещи смотреть не могу, слезы на глазах. Во-первых, мне жалко футболистов, они же тоже люди. ЦСКА играл в Хабаровске при -17 градусов. Ну ни в какие ворота не лезет это. Я бы раздел этого чиновника гребанного, надел на него плавки и пускай побегает. Ребята потом три дня кашляют. Слава богу, только кашель. А может и воспаление легких быть. Испоганить свое здоровье одним махом. Декабрь месяц а мы в футбол играем. Куда дальше?
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