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Валерий Рейнгольд: "Арсенал", почему вы даете бой только "Спартаку"?

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info высказался относительно победе красно-белых над тульским "Арсеналом" в премьер-лиге.

- Тяжелый матч "Спартак" вытащил. Тем более забил на последней минуте. Я хочу соперникам другое сказать: ну почему вы всегда так не играете? Почему они в прессе говорят, что "мы дадим бой "Спартаку". Хотел бы я спросить у самих игроков и тренеров, почему вы даете бой только "Спартаку"? Почему так не играете все время? Это не понятная система у нас. Бой надо давать в каждой игре. Вы профессионалы. А если к вам приезжает "Спартак", вы понты кидаете, что сейчас выйдете... Не надо понты кидать. А что касается игры, молодцы туляки. Дали бой. Хотя давайте почаще такие бои, а не только против "Спартака". У "Спартака" много игроков не играло. Мы же понимаем, что красно-белые основные силы готовят к "Ливерпулю" 6 декабря. Не за горами. Подняли мне настроение. Тяжелые игры запоминаются надолго. Это игры игры через кровь. Молодцы ребята. Пока далеко "Локомотив" не отпускают.

- Очень тяжелые погодные условия...

- Ужасные. Но если будем жаловаться на погодные условия, то надо прекратить чемпионат России. Я давно говорил, что ребята, чиновники, соберитесь и подумайте об этом. Мы живем в северной стране. Хватит заниматься дурдомом. Это вопрос не ко мне. Это вопрос к руководителям футбольным. Что они творят вообще? Футбол должен играться в тепле, в комфорте, с чаем, с пивом, c бутербродами, с детворой. Это в принципе для болельщика шоу. Этот бардак как был, так и продолжается. Я на эти вещи смотреть не могу, слезы на глазах. Во-первых, мне жалко футболистов, они же тоже люди. ЦСКА играл в Хабаровске при -17 градусов. Ну ни в какие ворота не лезет это. Я бы раздел этого чиновника гребанного, надел на него плавки и пускай побегает. Ребята потом три дня кашляют. Слава богу, только кашель. А может и воспаление легких быть. Испоганить свое здоровье одним махом. Декабрь месяц а мы в футбол играем. Куда дальше?

Rusfootball.info
Теги: Рейнгольд Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 23:17
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4
(1)
№4 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 23:29) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
С Хабаровском согласен!
Столько слов про переломы а вот про легкие ни слова! А еще самое страшное что может произойти на таком морозе это отек легкого.
Мы как всегда включаем мужика. Мол мужик должен обязан. У меня тут же вопрос к нашим прославленным лыжникам и биатлонистам. Без особой подготовки в таких условиях, без специального обмундирования. 30 км гонку они рискнут в трусах и майках погонять. А чего не мужики что ли?
Да и быть может пока что то печальное не произойдет мы так и не задумаемся. А нужен ли нам футбол в минус 17... До -4 атлетические упражнения средней нагрузки считаются безопасными, а все что ниже уже на грани...


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№3 Написал: Trucha (Сегодня, 23:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
За такие бабки они землю должны жрать,а не плакать )
Неженки хреновы )
Регистрация: 4.08.2016
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:22) #
  • -1
  •  (3)
online

Дед окуел


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 23:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Почему они в прессе говорят, что "мы дадим бой "Спартаку". Хотел бы я спросить у самих игроков и тренеров, почему вы даете бой только "Спартаку"?
smirk


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
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