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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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16:40
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
15:55
"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
"Динамо" забило два гола "Ростову" (7)
Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить
Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин, ныне занимающий пост начальника брянского "Динамо", в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру питерцев в матче 19-го тура Премьер-Лиги против "Урала" (2:1).
- Об игре:
В целом, матч получился очень тяжёлым для хозяев поля, и счёт это отражает. Понятно, что "Зенит" имел преимущество, но не подавляющее, как могло прогнозироваться. Выход Мевли на последних минутах, а также готовившаяся замена Новосельцева, говорят о том, что Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить.
Говоря об "Урале", то это крепкая команда, да и в прошлом году была таковой. Бросается в глаза, что там нет звёзд даже по российским играм, поэтому, вероятно, команде из Екатеринбурга удаётся быть сплочённым коллективом и регулярно доставлять неприятности любому сопернику, особенно из лидирующей группы. Правда, в конце возник небольшой конфликт между Димитровым и Ильиным, и это ненормальная ситуация, но она периодически случается в футболе. Ничего экстраординарного не случилось, но у "Урала" такой главный тренер, который, как я думаю, уделит внимание этому эпизоду. Возможно, Тарханов - один из немногих специалистов в премьер-лиге, который проведёт анализ этого момента.
- О роли в игре "Зенита" Доменико Кришито:
Буквально сегодня вспомнил, что вроде Кришито может уйти, и поймал себя на мысли, что он у нас очень полезный футболист. Наверное, не стоит давать ему сверхоценок, всё-таки, вряд ли итальянца можно назвать игроком уровня Роберто Карлоса в лучшие годы, но для "Зенита" Кришито очень важен и полезен. Помогает команде и в атаке, и в обороне, и он достаточно агрессивен со спортивной точки зрения, что показывает, что ему результат небезразличен. Есть футболисты, которые не показывают своих эмоций и желания, а Доменико весь в игре, и он понимает положение команды, было много осечек и сегодня нельзя было упускать три очка. По нему было видно, что он не допускает ничьи или поражения.
- Об игре Александра Кокорина, вновь возглавившего бомбардирскую гонку:
Играл в своём ключе. Где-то проявлял себя хорошо, где-то не очень. В целом, забил победный гол, поэтому однозначно в пассив ему этот матч нельзя записывать. Конечно, на мой взгляд, он сегодня мог забить побольше, но, как оказалось, и одного его гола хватило для того, чтобы взять важные три очка.
- Об игре:
В целом, матч получился очень тяжёлым для хозяев поля, и счёт это отражает. Понятно, что "Зенит" имел преимущество, но не подавляющее, как могло прогнозироваться. Выход Мевли на последних минутах, а также готовившаяся замена Новосельцева, говорят о том, что Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить.
Говоря об "Урале", то это крепкая команда, да и в прошлом году была таковой. Бросается в глаза, что там нет звёзд даже по российским играм, поэтому, вероятно, команде из Екатеринбурга удаётся быть сплочённым коллективом и регулярно доставлять неприятности любому сопернику, особенно из лидирующей группы. Правда, в конце возник небольшой конфликт между Димитровым и Ильиным, и это ненормальная ситуация, но она периодически случается в футболе. Ничего экстраординарного не случилось, но у "Урала" такой главный тренер, который, как я думаю, уделит внимание этому эпизоду. Возможно, Тарханов - один из немногих специалистов в премьер-лиге, который проведёт анализ этого момента.
- О роли в игре "Зенита" Доменико Кришито:
Буквально сегодня вспомнил, что вроде Кришито может уйти, и поймал себя на мысли, что он у нас очень полезный футболист. Наверное, не стоит давать ему сверхоценок, всё-таки, вряд ли итальянца можно назвать игроком уровня Роберто Карлоса в лучшие годы, но для "Зенита" Кришито очень важен и полезен. Помогает команде и в атаке, и в обороне, и он достаточно агрессивен со спортивной точки зрения, что показывает, что ему результат небезразличен. Есть футболисты, которые не показывают своих эмоций и желания, а Доменико весь в игре, и он понимает положение команды, было много осечек и сегодня нельзя было упускать три очка. По нему было видно, что он не допускает ничьи или поражения.
- Об игре Александра Кокорина, вновь возглавившего бомбардирскую гонку:
Играл в своём ключе. Где-то проявлял себя хорошо, где-то не очень. В целом, забил победный гол, поэтому однозначно в пассив ему этот матч нельзя записывать. Конечно, на мой взгляд, он сегодня мог забить побольше, но, как оказалось, и одного его гола хватило для того, чтобы взять важные три очка.
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