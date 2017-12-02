Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Константин Лепёхин: Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить

Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин, ныне занимающий пост начальника брянского "Динамо", в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру питерцев в матче 19-го тура Премьер-Лиги против "Урала" (2:1).

- Об игре:

В целом, матч получился очень тяжёлым для хозяев поля, и счёт это отражает. Понятно, что "Зенит" имел преимущество, но не подавляющее, как могло прогнозироваться. Выход Мевли на последних минутах, а также готовившаяся замена Новосельцева, говорят о том, что Манчини понимал сложность игры, поэтому минимальный счёт нужно было сохранить.

Говоря об "Урале", то это крепкая команда, да и в прошлом году была таковой. Бросается в глаза, что там нет звёзд даже по российским играм, поэтому, вероятно, команде из Екатеринбурга удаётся быть сплочённым коллективом и регулярно доставлять неприятности любому сопернику, особенно из лидирующей группы. Правда, в конце возник небольшой конфликт между Димитровым и Ильиным, и это ненормальная ситуация, но она периодически случается в футболе. Ничего экстраординарного не случилось, но у "Урала" такой главный тренер, который, как я думаю, уделит внимание этому эпизоду. Возможно, Тарханов - один из немногих специалистов в премьер-лиге, который проведёт анализ этого момента.

- О роли в игре "Зенита" Доменико Кришито:

Буквально сегодня вспомнил, что вроде Кришито может уйти, и поймал себя на мысли, что он у нас очень полезный футболист. Наверное, не стоит давать ему сверхоценок, всё-таки, вряд ли итальянца можно назвать игроком уровня Роберто Карлоса в лучшие годы, но для "Зенита" Кришито очень важен и полезен. Помогает команде и в атаке, и в обороне, и он достаточно агрессивен со спортивной точки зрения, что показывает, что ему результат небезразличен. Есть футболисты, которые не показывают своих эмоций и желания, а Доменико весь в игре, и он понимает положение команды, было много осечек и сегодня нельзя было упускать три очка. По нему было видно, что он не допускает ничьи или поражения.

- Об игре Александра Кокорина, вновь возглавившего бомбардирскую гонку:

Играл в своём ключе. Где-то проявлял себя хорошо, где-то не очень. В целом, забил победный гол, поэтому однозначно в пассив ему этот матч нельзя записывать. Конечно, на мой взгляд, он сегодня мог забить побольше, но, как оказалось, и одного его гола хватило для того, чтобы взять важные три очка.
Теги: Урал Зенит Лепехин
Сегодня, 16:40
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.