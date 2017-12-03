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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Семак: Игбун не боится мороза, настоящий россиянин
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак на пресс-конференции после матча премьер-лиги с "Амкаром" (3:0) ответил на вопросы, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Тяжелая была игра, такую и ожидали, "Амкар" - крепкая и организованная команда. В первом тайме игра была равной, затем мы смогли забить, после чего появились зоны для контратак. Поздравляю ребят, хорошая игра с очень хорошим соперником, будем двигаться дальше.
- "Уфа" впервые в РФПЛ победила крупно. Когда будет 4:0?
- Нам нужно еще года 4.
- Сегодня забил Обляков, который номинирован на звание лучшего молодого футболиста года. На какое место вы бы его поставили?
- Я уже поставил на первое место, потому что хорошо его знаю, знаю его потенциал. Пока он, как и все футболисты из того списка, не так много играет, не имеет постоянного места в основе. Но надеюсь, что он вырастет хорошим мастером.
- Какие планы на межсезонье?
- С вопросом усиления сложно. Прекрасно знаете почему. У 8 игроков заканчиваются контракты – с кем-то уже ведутся переговоры, некоторые еще думают. Два сбора у нас пройдут, заключительный в Испании. 12-13 января проходим медосмотр и улетаем.
- Вы в Уфе почти год, можете подвести какие-то итоги?
- Это очень сложно, потому что год календарный, а не сезонный. Что имеем, на то и наработали.
- "Уфа" одержала самую крупную победу в истории, вы попали в историю клуба...
- Попадание в историю могу связать с тем, что «Уфе» еще не так много лет. Надеюсь, что результаты будут переплюнуты нами в будущем многократно.
- Сильвестр Игбун играл в футболке с коротким рукавом, почему так?
- С длинным рукавом не все любят играть. Есть дискомфорт в движениях. Это показатель того, что он не боится мороза, настоящий россиянин.
- Тяжелая была игра, такую и ожидали, "Амкар" - крепкая и организованная команда. В первом тайме игра была равной, затем мы смогли забить, после чего появились зоны для контратак. Поздравляю ребят, хорошая игра с очень хорошим соперником, будем двигаться дальше.
- "Уфа" впервые в РФПЛ победила крупно. Когда будет 4:0?
- Нам нужно еще года 4.
- Сегодня забил Обляков, который номинирован на звание лучшего молодого футболиста года. На какое место вы бы его поставили?
- Я уже поставил на первое место, потому что хорошо его знаю, знаю его потенциал. Пока он, как и все футболисты из того списка, не так много играет, не имеет постоянного места в основе. Но надеюсь, что он вырастет хорошим мастером.
- Какие планы на межсезонье?
- С вопросом усиления сложно. Прекрасно знаете почему. У 8 игроков заканчиваются контракты – с кем-то уже ведутся переговоры, некоторые еще думают. Два сбора у нас пройдут, заключительный в Испании. 12-13 января проходим медосмотр и улетаем.
- Вы в Уфе почти год, можете подвести какие-то итоги?
- Это очень сложно, потому что год календарный, а не сезонный. Что имеем, на то и наработали.
- "Уфа" одержала самую крупную победу в истории, вы попали в историю клуба...
- Попадание в историю могу связать с тем, что «Уфе» еще не так много лет. Надеюсь, что результаты будут переплюнуты нами в будущем многократно.
- Сильвестр Игбун играл в футболке с коротким рукавом, почему так?
- С длинным рукавом не все любят играть. Есть дискомфорт в движениях. Это показатель того, что он не боится мороза, настоящий россиянин.
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