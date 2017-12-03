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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Хосеп Гвардиола: "Вест Хэм" играл вдесятером в своей штрафной, забить было практически невозможно
Хосеп Гвардиола: "Вест Хэм" играл вдесятером в своей штрафной, забить было практически невозможно
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"Если бы меня пырнули ножом, не было бы так больно". Гаттузо - об упущенной победе в Беневенто
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Нойштедтер, Жулиано и Вальбуэна забили за "Фенербахче" в матче с "Касымпаша"
Наши хорошие знакомые обеспечили "Фенербахче" победу в матче 14-го тура с клубом "Касымпаша" (4:2). Счёт открыл вызывающийся в сборную России Роман Нойштедтер, а при результате 1:1 свою команду вновь вывел вперёд бывший футболист "Зенита" Жулиано. До разгромного счёт довёл экс-игрок "Динамо" Матьё Вальбуэна. Пару Нойштедтеру в центре обороны составлял Мартин Шкртэл, игравший за "Зенит".
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