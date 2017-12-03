Нойштедтер, Жулиано и Вальбуэна забили за "Фенербахче" в матче с "Касымпаша"

Наши хорошие знакомые обеспечили "Фенербахче" победу в матче 14-го тура с клубом "Касымпаша" (4:2). Счёт открыл вызывающийся в сборную России Роман Нойштедтер, а при результате 1:1 свою команду вновь вывел вперёд бывший футболист "Зенита" Жулиано. До разгромного счёт довёл экс-игрок "Динамо" Матьё Вальбуэна. Пару Нойштедтеру в центре обороны составлял Мартин Шкртэл, игравший за "Зенит".