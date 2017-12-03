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Нойштедтер, Жулиано и Вальбуэна забили за "Фенербахче" в матче с "Касымпаша"

Наши хорошие знакомые обеспечили "Фенербахче" победу в матче 14-го тура с клубом "Касымпаша" (4:2). Счёт открыл вызывающийся в сборную России Роман Нойштедтер, а при результате 1:1 свою команду вновь вывел вперёд бывший футболист "Зенита" Жулиано. До разгромного счёт довёл экс-игрок "Динамо" Матьё Вальбуэна. Пару Нойштедтеру в центре обороны составлял Мартин Шкртэл, игравший за "Зенит".
Теги: Фенербахче Нойштедтер Жулиано Вальбуэна
Сегодня, 22:12
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№1 Написал: Hitman (Сегодня, 22:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Жулиано оказался слишком интеллектуальным и техничным игроком для нынешнего зенита,вовремя соскочил
Регистрация: 20.04.2017
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