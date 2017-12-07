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Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё

Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Ливерпуля" (0:7) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

- Об игре:

Мы увидели большую разницу в классе, причём необязательно "Спартака" и "Ливерпуля", а в целом РФПЛ и АПЛ. Мы увидели то, что происходит, когда англичане играют на своём уровне, а наши исходя из своих возможностей. Такого разгрома, конечно, не ожидалось, но шансов никаких не было. Обидно, что "Спартак" так мало продержался. Накануне ЦСКА хоть до 60-й минуты сохранял для нас интригу, а "красно-белые" пропустили уже на 4-й и дали всем понять, что можно расслабиться и досматривать игру исключительно одной команды.

Справедливый ли пенальти? Я сразу после этого эпизода полез смотреть национальность арбитра, и не ошибся (поляк Шимон Марциняк - прим. RF). Мне казалось, что сейчас, как и в целом во всём спорте, нас будут максимально зажимать, но потом, честно говоря, я от этого судьи никаких решений, которые говорили бы про его необъективность не увидел. Такие пенальти и в РФПЛ дают, и в пользу "Спартака" дают, и в пользу других дают ещё более весёлые. Пенальти, конечно, очень спорный... Наверное, больше не было, чем был, но и дать можно было.

- О разгромном поражении:

Нет никакого стечения обстоятельств, это просто такая разница. Посмотрите как выглядел на фоне "Ливерпуля" Промес, являющийся лучшим игроком нашего чемпионата: пару раз да, ударил, один раз был близок. Да и в целом посмотрите что делали со "Спартаком"... "Ливерпуль" забивал как хотел, отдавать как хотел, там только задницей оставалось забить и всё.

- Об игре Салаха и сборной Египта на чемпионате мира-2018:

Я вообще не понимаю тех, кто радуется египтянам в нашей группе. На всякий случай предлагаю вернуться немного назад и вспомнить про Алжир, а это не самая сильная команда на континенте. Египет - 7-кратный чемпион Африки, и они похуже алжирцев. Поэтому эти шапкозакидательские настроения... Не уверен в том, что всё будет так идеально, как распределили очень многие.

А Салах способен и один решить исход матча. Он должен был сегодня забить - он забил. И у сборной России ему будут противодействовать Джикия, а также Васин. Кого в целом из российских игроков обороны Салах не обыграет и не обгонит? Джикия хотя бы как-то посопротивляется, а остальных за счёт скорости и дриблинга обыграет спокойно. Причём у Салаха, в отличие от Промеса, целый арсенал из разнообразных финтов и его невозможно прочитать.

- Об итогах "Спартака" в Лиге чемпионов:

Я считаю, что обе команды наши выступили очень хорошо, и попадание в Лигу Европы - это тоже очень хороший результат, а ещё хорошо и то, что оба коллектива до последнего тура претендовали на плей-офф турнира. Если сетовать на очки, которые "Спартака" недобрал у "Марибора", тогда давайте справедливости ради вспомним и очки, которые забрали у "Севильи", когда игра шла в одну калитку, а потом раз и Хоттабыч выдернул волос и всё перевернулось. Там надеялись на шесть, получили два, здесь мало на что надеялись, получили три очка и красивую, разгромную победу. Так что как получилось - уже хорошо получилось.
Теги: Червиченко Спартак Ливерпуль
Сегодня, 01:24
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7
(4)
№7 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 02:35) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Червь, конечно, как обычно... НО
- накуя было до Ливера так бычиться в прессе???! Все, кому не лень, прочили чуть ли не победу, млять - а тут наступили Реалии в 7 концов! wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
№6 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 02:08) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Polukarov
Рейнгольд: - «Спартак» не уступает «Ливерпулю» по составу игроков

Свиньям в Москве очень-очень повезло... это было ясно ещё тогда, что отскочили...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Этого не знает только сама глупая, безнадежно глупая свинья...
Регистрация: 24.09.2013
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:57) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
как же счастлив Эндрю, не лопни малыш от счастья
Регистрация: 2.02.2012
№4 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 01:39) #
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продолжение. начало выше
7. Рейнгольд: - «Спартак» не уступает «Ливерпулю» по составу игроков».
Как видно по счёту СЕМЬ - НОЛЬ, - Спартак не только не уступает, но и превосходит Ливерпуль по пропущенным голам и УСТАНОВИЛ рекорд самого крупного поражения российских клубов в Лиге Чемпионов!
Знай наших! Есть печальный рекорд!
Спартаковцы ходят в печальных рекордсменах!
8. Бесчастных советовал футболистам «Спартака» играть на «Энфилде» уверенно и нагло!
Так "уверенно" и нагло Спартак ещё никогда не играл!
Есть рекорд наглости и уверенности в поражении Спартака от Бесчастных!
Поражение "Спартака" от "Ливерпуля" стало самым крупным, НАГЛЫМ и "УВЕРЕННЫМ" для российских клубов в еврокубках.
9. Ещенко порекомендовал «Ливерпулю» опасаться спартаковского нападения.
Ливерпуль так испугался спартаковского нападения, что с ПЕРЕПУГУ наколотил Спартаку СЕМЬ штук!
Вот вам и сила спартаковского нападения!
Пропускай в свои ворота семь штук, чтоб другие боялись спартаковского нападения!
Трепещи Ливерпуль и бойся спартаковского нападения!
10. Радченко: «Если «Спартак» пропустит быстрый гол, то трагедии не произойдёт»
Да уж, конечно.
Трагедии Радченко не произошло, а произошла футбольная спартаковская ТРАГИКОМЕДИЯ!
Спартак вышел играть футбольную трагедию, но сыграл на ТРАГИКОМЕДИЮ и НАСУХО разгромно ПРОИГРАЛ!
Ливерпуль ПОВЕСЕЛИЛСЯ вдоль и поперёк футбольного поля и ЛИХО забивал семь штук в ворота Спартака!
А что такого?
Ничего страшного, по версии Радченко, не произошло!
Всё в порядке! Это же Спартак! А что вы хотели???
Регистрация: 8.05.2017
№3 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:35) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antip7
Потому что за такие бабки, которые крутятся у нас в чемпионате, можно было вторую Бундеслигу выстроить..

ты ошибаешься
бюджеты клубов рфпл и близко не подходят к бундесу


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 01:33) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Очень точно, вежливо и беспристрастно описал то, что произошло
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 01:32) #
  • +2
  •  (2)

Знаете почему у нас завышенные ожидания от клубов в еврокубках? Потому что за такие бабки, которые крутятся у нас в чемпионате, можно было вторую Бундеслигу выстроить.. а толку как от чемпионата условной Польши
Регистрация: 29.08.2016
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