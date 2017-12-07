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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (2)
01:24
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (7)
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (7)
00:45
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (4)
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (4)
00:20
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Вчера, 23:28
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Вчера, 18:33
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Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко ответил для корреспондента Rusfootball.info на вопросы по матчу красно-белых против "Ливерпуля" (0:7) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
- Об игре:
Мы увидели большую разницу в классе, причём необязательно "Спартака" и "Ливерпуля", а в целом РФПЛ и АПЛ. Мы увидели то, что происходит, когда англичане играют на своём уровне, а наши исходя из своих возможностей. Такого разгрома, конечно, не ожидалось, но шансов никаких не было. Обидно, что "Спартак" так мало продержался. Накануне ЦСКА хоть до 60-й минуты сохранял для нас интригу, а "красно-белые" пропустили уже на 4-й и дали всем понять, что можно расслабиться и досматривать игру исключительно одной команды.
Справедливый ли пенальти? Я сразу после этого эпизода полез смотреть национальность арбитра, и не ошибся (поляк Шимон Марциняк - прим. RF). Мне казалось, что сейчас, как и в целом во всём спорте, нас будут максимально зажимать, но потом, честно говоря, я от этого судьи никаких решений, которые говорили бы про его необъективность не увидел. Такие пенальти и в РФПЛ дают, и в пользу "Спартака" дают, и в пользу других дают ещё более весёлые. Пенальти, конечно, очень спорный... Наверное, больше не было, чем был, но и дать можно было.
- О разгромном поражении:
Нет никакого стечения обстоятельств, это просто такая разница. Посмотрите как выглядел на фоне "Ливерпуля" Промес, являющийся лучшим игроком нашего чемпионата: пару раз да, ударил, один раз был близок. Да и в целом посмотрите что делали со "Спартаком"... "Ливерпуль" забивал как хотел, отдавать как хотел, там только задницей оставалось забить и всё.
- Об игре Салаха и сборной Египта на чемпионате мира-2018:
Я вообще не понимаю тех, кто радуется египтянам в нашей группе. На всякий случай предлагаю вернуться немного назад и вспомнить про Алжир, а это не самая сильная команда на континенте. Египет - 7-кратный чемпион Африки, и они похуже алжирцев. Поэтому эти шапкозакидательские настроения... Не уверен в том, что всё будет так идеально, как распределили очень многие.
А Салах способен и один решить исход матча. Он должен был сегодня забить - он забил. И у сборной России ему будут противодействовать Джикия, а также Васин. Кого в целом из российских игроков обороны Салах не обыграет и не обгонит? Джикия хотя бы как-то посопротивляется, а остальных за счёт скорости и дриблинга обыграет спокойно. Причём у Салаха, в отличие от Промеса, целый арсенал из разнообразных финтов и его невозможно прочитать.
- Об итогах "Спартака" в Лиге чемпионов:
Я считаю, что обе команды наши выступили очень хорошо, и попадание в Лигу Европы - это тоже очень хороший результат, а ещё хорошо и то, что оба коллектива до последнего тура претендовали на плей-офф турнира. Если сетовать на очки, которые "Спартака" недобрал у "Марибора", тогда давайте справедливости ради вспомним и очки, которые забрали у "Севильи", когда игра шла в одну калитку, а потом раз и Хоттабыч выдернул волос и всё перевернулось. Там надеялись на шесть, получили два, здесь мало на что надеялись, получили три очка и красивую, разгромную победу. Так что как получилось - уже хорошо получилось.
- Об игре:
Мы увидели большую разницу в классе, причём необязательно "Спартака" и "Ливерпуля", а в целом РФПЛ и АПЛ. Мы увидели то, что происходит, когда англичане играют на своём уровне, а наши исходя из своих возможностей. Такого разгрома, конечно, не ожидалось, но шансов никаких не было. Обидно, что "Спартак" так мало продержался. Накануне ЦСКА хоть до 60-й минуты сохранял для нас интригу, а "красно-белые" пропустили уже на 4-й и дали всем понять, что можно расслабиться и досматривать игру исключительно одной команды.
Справедливый ли пенальти? Я сразу после этого эпизода полез смотреть национальность арбитра, и не ошибся (поляк Шимон Марциняк - прим. RF). Мне казалось, что сейчас, как и в целом во всём спорте, нас будут максимально зажимать, но потом, честно говоря, я от этого судьи никаких решений, которые говорили бы про его необъективность не увидел. Такие пенальти и в РФПЛ дают, и в пользу "Спартака" дают, и в пользу других дают ещё более весёлые. Пенальти, конечно, очень спорный... Наверное, больше не было, чем был, но и дать можно было.
- О разгромном поражении:
Нет никакого стечения обстоятельств, это просто такая разница. Посмотрите как выглядел на фоне "Ливерпуля" Промес, являющийся лучшим игроком нашего чемпионата: пару раз да, ударил, один раз был близок. Да и в целом посмотрите что делали со "Спартаком"... "Ливерпуль" забивал как хотел, отдавать как хотел, там только задницей оставалось забить и всё.
- Об игре Салаха и сборной Египта на чемпионате мира-2018:
Я вообще не понимаю тех, кто радуется египтянам в нашей группе. На всякий случай предлагаю вернуться немного назад и вспомнить про Алжир, а это не самая сильная команда на континенте. Египет - 7-кратный чемпион Африки, и они похуже алжирцев. Поэтому эти шапкозакидательские настроения... Не уверен в том, что всё будет так идеально, как распределили очень многие.
А Салах способен и один решить исход матча. Он должен был сегодня забить - он забил. И у сборной России ему будут противодействовать Джикия, а также Васин. Кого в целом из российских игроков обороны Салах не обыграет и не обгонит? Джикия хотя бы как-то посопротивляется, а остальных за счёт скорости и дриблинга обыграет спокойно. Причём у Салаха, в отличие от Промеса, целый арсенал из разнообразных финтов и его невозможно прочитать.
- Об итогах "Спартака" в Лиге чемпионов:
Я считаю, что обе команды наши выступили очень хорошо, и попадание в Лигу Европы - это тоже очень хороший результат, а ещё хорошо и то, что оба коллектива до последнего тура претендовали на плей-офф турнира. Если сетовать на очки, которые "Спартака" недобрал у "Марибора", тогда давайте справедливости ради вспомним и очки, которые забрали у "Севильи", когда игра шла в одну калитку, а потом раз и Хоттабыч выдернул волос и всё перевернулось. Там надеялись на шесть, получили два, здесь мало на что надеялись, получили три очка и красивую, разгромную победу. Так что как получилось - уже хорошо получилось.
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