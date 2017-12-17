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Хосеп Гвардиола: спасибо руководству клуба за таких замечательных игроков

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Тоттенхэмом" (4:1) в 18-м туре чемпионата Англии поблагодарил руководство клуба.

"Это было здорово. Мы играли против команды, которая требует интенсивности в работе без мяча. Но мы сыграли отлично и обыграли одну из сильнейших команд чемпионата. С августа мы очень счастливы. Спасибо руководству, что предоставили мне таких замечательных игроков. У нас хорошая полоса, но через три дня будет новый матч", - цитирует Гвардиолу ВВС.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити Тоттенхэм
Сегодня, 00:21
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№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
из курочки и дурочка сможет приготовить,ты попробуй в условном Уотфорде такой результат показать
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 00:35) #
  • +1
  •  (1)

В этом году Манчестер просто монстр.
Регистрация: 27.07.2016
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