Хосеп Гвардиола: спасибо руководству клуба за таких замечательных игроков

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Тоттенхэмом" (4:1) в 18-м туре чемпионата Англии поблагодарил руководство клуба."Это было здорово. Мы играли против команды, которая требует интенсивности в работе без мяча. Но мы сыграли отлично и обыграли одну из сильнейших команд чемпионата. С августа мы очень счастливы. Спасибо руководству, что предоставили мне таких замечательных игроков. У нас хорошая полоса, но через три дня будет новый матч", - цитирует Гвардиолу ВВС.