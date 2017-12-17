Лучано Спаллетти: приношу извинения болельщикам "Интера"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от матча 17-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (1:3). Экс-наставник "Зенита" также извинился перед болельщиками."Приношу извинения болельщикам. Мы не привыкли проигрывать. Во втором тайме мы пытались отыскать наши шансы в атаке. Но в обороне мы допустили ошибки. Соперник сыграл хорошо, у них прекрасное физическое состояние. Надо внимательно разобрать причины поражения", - цитирует Спаллетти Premium Sport.